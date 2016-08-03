Форма поиска по сайту

03 августа 2016, 15:42

Безопасность

Жителям дач под Подольском порекомендовали проверить колодезную воду

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Роспотребнадзор порекомендовал жителям поселков и дач в Подольском районе Подмосковья проверить качество воды в колодцах после разлива нефти в реке Раковка. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника департамента Роспотребнадзора по ЦФО Константин Елисеев, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, Раковка не входит в систему водоснабжения Москвы и области.

Авария произошла 30 июля. После прорыва нефтепровода дизельное топливо попало в Раковку. Общая площадь загрязнения после аварии составила 42 тысячи квадратных метров. Причиной инцидента, по предварительным данным, стала попытка незаконного подключения к нефтепроводу.

На долю загрязнения поверхности земли пришлось только 400 квадратных метров. Из людей никто не пострадал. Что касается виновника произошедшего, его разыскивают правоохранители.

проверки чп

Главное

