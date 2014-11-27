Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2014, 22:50

Происшествия

Ликвидированы последствия провала грунта на улице в центре Москвы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Последствия провала грунта на пересечении улицы Балчуг и Лубочного проезда ликвидированы. Строители полностью восстановили асфальтовое покрытие, сообщает ТАСС.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Ссылки по теме


Напомним, в четверг около полудня поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Балчуг и Болотной обвалился грунт. Площадь провала составила два квадратных метра, глубина – полтора метра. Присутствовала угроза дальнейшего обрушения.

Движение транспорта в районе места было ограничено.

Отметим, что сегодня произошло еще одно аналогичное ЧП. На северо-востоке столицы под легковым автомобилем просел грунт. Случилось это в районе дома №4 на Северном бульваре, никто не пострадал.

провал грунта авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика