На реке Пахра в Подмосковье пропала лодка с людьми

Фото: ИТАР-ТАСС

В поселке Володарского Ленинского района Подмосковья пропала лодка с людьми, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии на реке Пахра поступила вечером 22 марта. Уточняется, что поиски исчезнувших граждан начались 23 марта в 9.00. В настоящее время водолазы обследуют береговую линию.

"К поисковым работам привлечены 58 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС 33 человека, 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

Родственникам пропавших людей оказывается психологическая помощь.