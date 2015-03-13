В Москве создадут сеть коворкингов с минимальной стоимостью аренды

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В столице планируют создать новую систему коворкингов с минимальной стоимостью арендной платы. Это будут специально оборудованные для работы помещения, предназначенные для людей, чьи профессии связаны с интеллектуальным трудом. Об этом сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Олег Бочаров.

Чиновник пояснил, что этот проект ориентирован на экспертов, которые привыкли работать 2–3 дня в неделю, имеют 2–3 высших образования, часто научную степень. Сеть коворкингов, в данном случае, – это быстрая система частных офисов, в которых специалисты по доступной цене смогут взять рабочее место или переговорную комнату.

"Мы хотим дать возможность массово в городе интеллектуальным людям переключиться с консалтинга на возможность цифровых продуктов, новых компаний и соответственно мы хотим именно в этих центрах сконцентрировать всю степень электронных услуг для юридических лиц", – пояснил Бочаров.

Он также отметил, что не собирается конкурировать с частными коворкингами, которые уже существуют в Москве как самостоятельные инфраструктуры. Новую сеть коворкингов с низкой арендной платой планируется создать в жилых секторах, в промзонах. Бочаров также намерен предложить инвесторам, которые занимаются редевелопментов промышленных зон, предоставить такие услуги коворкингов для населения по минимальной цене, чтобы исследовать, нуждаются ли в таких рабочих местах соседние микрорайоны.

Ранее сообщалось, что в библиотеках были оборудованы рабочие места для коворкингов и, благодаря этому, их посещаемость повысилась на 70%. А на прошлой неделе в культурном центре "Онежский", на севере Москвы, также оборудовали зону коворкинга для местных фрилансеров.