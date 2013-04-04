Застройка в некоторых районах Москвы может стать плотнее

В каждом округе Москвы должны быть рабочие места - эксперт

Плотность застройки Москвы в некоторых районах можно увеличить почти на треть. При этом, в столице есть зоны где стройка должна быть запрещена, рассказал в эфире "Москва FM" член экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе Москвы Роман Цеханский.

"Окраины Москвы невозможно уплотнить, а исторический центр нужно таковым и оставить, - отметил эксперт. - Остается некий пояс между первым и последним. И вот там есть как раз заводы, многие из которых не работают. Промзоны, прежде всего", - отметил Цеханский.

По словам архитектора, городская градостроительная структура давно должна измениться. В первую очередь, город нуждается вовсе не в жилых домах.

"Нормы должны быть изменены в сторону увеличения объектов инфраструктуры. В каждом районе должно строиться не жилье, а прежде всего рабочие места", - считает архитектор.

Ранее о возможности увеличить плотность застройки в некоторых районах Москвы заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его мнению, она может быть увеличена на 26,5%.

Напомним, столичные власти задумались о рекреации столичных промзон. Некоторые из них уже переоборудованы в центры современного искусства и выставочные площадки. А территория завода ЗИЛ в будущем может стать полноценным городским кварталом.