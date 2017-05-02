Дорога над водной гладью: Крутицкую набережную расширят в сторону Москвы-реки

Автомобильную и пешеходную зоны Крутицкой набережной в центре столицы расширят в сторону акватории Москвы-реки, передает телеканал "Москва 24". Здесь появятся по две автополосы в каждую сторону, велосипедная и прогулочная дорожки.

По прогнозам экспертов Института Генплана Москвы, нынешняя дорога вскоре перестанет справляться с растущим автомобильным потоком, поэтому на участке протяженностью 800 метров от Симоновской набережной до Новоспасского моста количество полос планируют увеличить. Тогда пропускная способность трассы возрастет до 1,8 тысячи машин в час.

По проекту реконструкции, 400-метровый участок пешеходной зоны вдоль набережной расширят до трех метров, так, чтобы на нем можно было оборудовать вело- и прогулочную дорожки.

Столь масштабные планы по изменению облика набережной обеспокоили краеведов, ведь рядом на холме расположен уникальный исторический памятник – Крутицкое подворье. "Одно из главных событий в истории Крутицкого Подворья – это то, что Успенский собор подворья был одно время, можно сказать, главным храмом Москвы", – рассказал краевед Александр Фролов. Он также напомнил, что именно здесь в 1612 году проходило освещение знамен и принятие присяги воинами ополчения Минина и Пожарского.

На опасения краеведов в Институте Генплана столицы ответили, что вести работы на территории исторического памятника не собираются. "Мы вынуждены выйти на воду порядка где-то от 4,5 до 9 метров, это как бы набережная наступит на водную гладь", – подчеркнул заместитель руководителя объединения транспорта и дорог Института Генерального плана Москвы Татьяна Сигаева. По ее словам, расширение набережной в сторону реки планируется как раз для того, чтобы не затронуть охранную зону.

Как пояснили специалисты, расширить набережную в сторону реки можно двумя способами. Согласно первому, необходимо будет сделать насыпь и положить дорожное покрытие. Второй предполагает сооружение навесной конструкции, которая будет выступать над водой. Какой из вариантов эксперты сочтут приоритетным, станет известно по результатам конкурса. Главными критериями для определения победителя будут такие качества, как безопасность, прочность и эстетика.

Более того, по замыслу столичных властей, проект благоустройства территории будет включать не только реконструкцию Крутицкой набережной, но и строительство новой улицы. Она протянется на месте бывшей промзоны от Симоновской набережной в район Третьего транспортного кольца. Здесь планируют возвести жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, а также парковку почти на 11 тысяч машино-мест.