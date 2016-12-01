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Технопарк "Калибр" увеличат в девять раз. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Территория технопарка занимает более 9 гектаров, на ней расположены капитальные строения общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Власти планируют реконструировать существующие здания и возвести новые корпуса для объектов связи, а также легкой и строительной промышленности.

После реализации проекта производственные площади "Калибра" достигнут почти 268 тысяч квадратных метров. Также для сотрудников и посетителей технопарка создадут порядка двух тысяч машино-мест.