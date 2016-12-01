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01 декабря 2016, 17:05

Проекты

Технопарк "Калибр" увеличат в девять раз

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Технопарк "Калибр" увеличат в девять раз. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Территория технопарка занимает более 9 гектаров, на ней расположены капитальные строения общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Власти планируют реконструировать существующие здания и возвести новые корпуса для объектов связи, а также легкой и строительной промышленности.

После реализации проекта производственные площади "Калибра" достигнут почти 268 тысяч квадратных метров. Также для сотрудников и посетителей технопарка создадут порядка двух тысяч машино-мест.

"Калибр" открыли в 2015 году на территории легендарного завода по производству контрольно-измерительных приборов. Сейчас он является одним из наиболее успешных и быстро развивающихся столичных технопарков.

На предприятии трудятся 47 компаний, специализирующихся в микроэлектронике, IT-технологиях, телекоммуникациях и аддитивных технологиях. По итогам 2015 года выручка компаний-резидентов составила 4,6 миллиарда рублей.

На данный момент в столице работает 26 научно-производственных комплексов, активно обсуждается строительство еще трех. Развитию технополисов и технопарков город старается помогать сокращением налогов и скидками на аренду земли.

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