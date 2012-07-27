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Происшествия

27 июля 2012, 14:46

Осуждены мошенники, подделавшие завещание на 60 миллионов рублей

прокуратура Москвы мошенничество подделки суды завещания

ИТАР-ТАСС

Коптевский районный суд Москвы признал виновными в подделке завещания 40-летнюю Екатерину Калачеву, 44-летнего адвоката Московской городской коллегии адвокатов Михаила Ковальчука и 61-летнего нотариуса Московской области Татьяну Турыгину. Их сообщник по фамилии Данченко по-прежнему находится в розыске, поэтому его дело выделено в отдельное производство.

Как сообщается на сайте московской прокуратуры, с июля по август 2009 года Калачева, Данченко и Ковальчук по предварительному сговору подготовили заведомо ложное завещание от имени умершего гражданина. В него было включено распоряжение передать Калачевой имущество и ценные бумаги на общую сумму более 60 миллионов рублей. В августе 2009 года они передали завещание нотариусу Турыгиной. Та изготовила и удостоверила документ, поставив на нем дату 20 апреля 2009 года. Затем Калачева предъявила поддельное завещание в московскую нотариальную контору. Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, поскольку завещание было оспорено в московском районном суде.

Калачева и Ковальчук были приговорены по статье УК РФ "Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", Турыгина - по статье УК РФ "Использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности в целях извлечения выгод для других лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего".

В итоге Калачева получила наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа. Ковальчука приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 4,5 лет. На него также был наложен штраф в 100 тысяч рублей. Турыгина получила 3 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, она лишена права занимать должности в нотариате в течение 3 лет.

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