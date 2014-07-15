Дело националиста "Тесака" Марцинкевича передано в Кунцевский суд

Максим Марцинкевич. Фото: ИТАР-ТАСС

По уголовному делу националиста Максима Марцинкевича, известного также как "Тесак", утверждено обвинительное заключение, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В настоящее время дело рассматривается в Кунцевском суде Москвы", - добавили в ведомстве.

Напомним, Максим Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Марцинкевич обвиняется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, дело было возбуждено после размещения Марцинкевичем в соцсетях трех роликов, содержащих "высказывания и призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку". Ролики были сняты во время его пребывания на Украине.

14 февраля 2013 года Марцинкевич был задержан в Минске после драки с тремя белорусскими антифашистами. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. 24 февраля он был освобожден из СИЗО под "обязательство о явке". Кунцевский суд Москвы 13 декабря санкционировал заочный арест Марцинкевича. Он уже имеет судимости за преступления на почве национальной и расовой ненависти.

Позднее Кунцевский суд Москвы продлил до 10 июня срок ареста Марцинкевичу, обвиняемому в разжигании национальной розни.

Видеоролики Тесака признали разжигающими вражду

Ранее M24.ru сообщало, что троих членов организации "Реструкт", основанной националистом Максимом Марцинкевичем, арестовали по обвинению в убийстве приезжего.

По версии следствия, 2 июня 2014 года на улице Снежной обвиняемые нанесли несколько ударов гражданину Азербайджана Зауру Алышеву, который позже скончался в больнице.

В СКР возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В качестве обвиняемых выступают трое студентов столичных вузов 17, 20 и 23 лет.