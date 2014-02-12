В столичных детских садах проходят прокурорские проверки

Столичная прокуратура проводит проверки в детских садах из-за возможного нарушения прав детей в возрасте до трех лет, сообщил на "правительственном часе" в Госдуме генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Таким образом он ответил на вопрос депутата Елены Мизулиной, которая ранее заявила о массовом нарушении прав детей в возрасте от трех лет на дошкольное образование в детсадах Москвы и ряде других городов, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам Мизулиной, места в детских садах предоставляются детям от трех до семи лет, а детям до трех лет - только место в группе контролируемого пребывания.