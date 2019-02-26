Почему бортпроводник "Победы" на трапе выронил младенца из люльки

Во вторник в аэропорту Сургута произошел несчастный случай. При спуске по трапу самолета авиакомпании "Победа", прилетевшего из Махачкалы, пострадал пятимесячный ребенок. Бортпроводник попытался помочь пассажирке выйти из судна, забрал у нее люльку с малышом, однако оступился, младенец выпал из переноски и получил травмы. Рассказываем, какое стечение обстоятельств привело к такой ситуации.

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Ремни безопасности

Ранее в СМИ приводились разные данные о травмах, которые получил ребенок. Согласно одним сообщениям, у малыша – сотрясение мозга, иные источники пишут о переломе носа или основания черепа. Достоверно же известно, что после инцидента ребенок находится на амбулаторном наблюдении, а госпитализация ему не потребовалась. Лоукостер, в свою очередь, взял на себя обязательства полностью оплатить лечение младенца.

После происшествия пользователи соцсетей сразу же накинулись с критикой на авиакомпанию, ругают бортпроводника и удивляются, что мать сама доверила незнакомому мужчине ребенка. Однако все современные люльки для детей должны быть оснащены ремнями безопасности. С помощью них ребенок фиксируется и не выпадает в случае, если взрослый оступится. Портал Москва 24 обратился в пресс-службу "Победы" и узнал, почему младенец вывалился из переноски.

"Ребенок выпал именно из люльки, когда бортпроводник был на трапе. Он выпал из люльки прямо на перрон, так как не был пристегнут. Мать не пристегнула ребенка, а бортпроводник этого не проверил. Он молодой совсем мальчик, ему даже в голову не пришло, что нужно на это обратить внимание. Он просто взял и пошел", – рассказала пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

Она отметила, что, к счастью, "все произошло уже на последней ступеньке". "Мы возместим все расходы по лечению. Мы очень близко к сердцу воспринимаем эту историю, ведем расследование, по результату которого будет дополнительное сообщение. Но мы считаем, что должны сделать все возможное, чтобы в будущем такого не повторилось", – подчеркнула пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о санкциях, которые, возможно, применят к бортпроводнику, Селиванова заметила, что "он ничего не нарушил".





Елена Селиванова пресс-секретарь "Победы" Произошел просто несчастный случай.

Селиванова также добавила, что все бортпроводники лоукостера, когда видят, что пассажирам нужна помощь, "эту помощь оказывают – несут сумки, помогают с детьми".

Нет состава преступления?

Тем не менее сотрудники лоукостера намерены избежать повторения подобных ситуаций на рейсах. "Уже сейчас мы по всем бортпроводникам компании сделали оповещение об обязательной проверке, пристегнут ли ребенок в переноске или нет. Впредь бортпроводники будут просить родителей, чтобы они сами удостоверились, что ребенок пристегнут, и все в порядке. Эта мера уже принята", – заявила Селиванова.

По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет. "Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту получения травм младенцем на рейсе "Махачкала – Сургут" проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров рассказал порталу Москва 24, что не видит в действиях бортпроводника состава преступления. "Судя по тому, что на эту тему пишут, я состава преступления в действиях проводника не усматриваю. По крайней мере, по тем данным, которые сейчас имеются. Но мать имеет право подать исковое заявление о компенсации вреда, в том числе компенсации расходов на лечение. Причем подать именно к компании, не проводнику. Но судя по тому, что "Победа" предлагает оплатить расходы на лечение, смысла в этом иске я не вижу", – сказал Мещеров.

По его словам, в случае, если исковое заявление "все же будет подано, суд будет учитывать, что мать не пристегнула ребенка, не позаботилась о его безопасности".



Ринат Мещеров адвокат Соответственно, часть вины за случившееся, безусловно, лежит и на ней.

Он отметил, что все выводы делает на основе того, что уже представлено. "Однако коллеги из СК более детально изучат информацию и дадут свою оценку", – заключил адвокат.