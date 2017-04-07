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07 апреля 2017, 01:54

Происшествия

НАК сообщил причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Бытовой конфликт стал причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости. В настоящее время злоумышленник задержан.

Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), произошедший случай не является терактом и относится к общеуголовным, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Причиной преступления стали личные неприязненные отношения.

История вопроса

Инцидент произошел в четверг, 6 апреля. Сторож школы утром решил проверить оставленный пакет. В пакете лежал фонарик, который при включении взорвался. В результате сторож госпитализирован.
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