НАК сообщил причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/Татьяна Силина
Бытовой конфликт стал причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости. В настоящее время злоумышленник задержан.
Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), произошедший случай не является терактом и относится к общеуголовным, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Причиной преступления стали личные неприязненные отношения.
История вопросаИнцидент произошел в четверг, 6 апреля. Сторож школы утром решил проверить оставленный пакет. В пакете лежал фонарик, который при включении взорвался. В результате сторож госпитализирован.