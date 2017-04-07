НАК сообщил причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Бытовой конфликт стал причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости. В настоящее время злоумышленник задержан.

Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), произошедший случай не является терактом и относится к общеуголовным, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Причиной преступления стали личные неприязненные отношения.