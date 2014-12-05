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Москва 24

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Происшествия

05 декабря 2014, 19:31

Ущерб москвичей от взрывов газа в Пресненском районе оценили в 34 млн рублей

происшествия Петр Бирюков ремонт выплата компенсаций городское хозяйство взрывы газа чп парки и пешеходные зоны

Фото: M24.ru

Сумму ущерба москвичей от серии взрывов газа и последовавших за этим пожаров в Пресненском районе оценили в 34 миллиона рублей. Практически все пострадавшие уже получили компенсационные выплаты, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время уже подписано 51 соглашение с жильцами о компенсации ущерба на общую сумму 28,2 миллиона рублей. Из 16 квартир, пострадавших от огня и 54 квартир, залитых в ходе тушения пожаров, отремонтировали 44.

Еще 13 квартир будут отремонтированы к 6 декабря, а жильцы пяти квартир отказались от ремонта, поскольку посчитали ущерб незначительным.

Скачок давления газа вызвал пожары в столичных квартирах

По словам Бирюкова, причины аварии станут известны на следующей неделе, их назовет специальная комиссия.

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Напомним, 16 ноября из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил глава организационно-методического обеспечения страховой деятельности ГКУ "Центр жилищного страхования" Алексей Багдасаров.

По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.

В числе возможных причин происшествия специалисты называют повреждения в ходе ремонтных работ. Недалеко от пострадавших домов проходил ремонт коммуникаций.

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Сюжет: Возгорания из-за газа в центре Москвы

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