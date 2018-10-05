ДТП на улице Большая Якиманка спровоцировал водитель легкового автомобиля – Мосгортранс

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер/

ДТП в центре столицы с участием троллейбуса спровоцировал водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". Слова пресс-службы приводит Агентство "Москва".

"Сегодня около 12:30 на ул. Большая Якиманка в районе д. 22 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и троллейбуса №7. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом, который следовал во встречном направлении", – отметили в пресс-службе.

Там отметили, что в троллейбусе пострадавших нет. В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Ранее под Курском КамАЗ столкнулся с микроавтобусом, пострадали девять человек.