Прогулки по Москве: что смотреть в районе Сокол

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" открывает новую рубрику, в которой рассказывает о нетипичных местах в городе для пеших прогулок. Их гораздо больше, чем привыкли думать жители нашего мегаполиса. Почти каждый район и уголок столицы хранит в себе тайны прошлого, интересные истории о жителях, домах или улицах.

В первом выпуске рассказываем о достопримечательностях района Сокол: от дома футболиста Льва Яшина до пожарной каланчи, которую чуть не превратили в торговый центр.

Сокол появился на месте села Всехсвятское, известного с XIV века, и Братского кладбища, находящегося рядом. Долгое время район относился к Подмосковью, и только к 1917 году вошел в состав Москвы. В 1923 году в районе появился кооперативный поселок для художников Сокол, впоследствии так назвали весь район. Одним из самых престижных мест на Соколе в советские годы стал район Песчаных улиц. В сталинских домах жили чиновники, выдающиеся военные, спортсмены и деятели культуры. Ленинградский проспект во второй половине XX века даже называли в шутку "ХЛАМ", то есть - "Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты". А сегодня на фасадах домов много мемориальных табличек, а квартиры по-прежнему одни из самых престижных и дорогих в городе.

Комментарий москвича Нина, медицинский работник : Мой прадедушка в начале XX века торговал во Всехсвятском сеном. Тогда это было одно из крупнейших к городу сел в начале дороги из Москвы в Петербург. Там останавливались подводы, экипажи для "заправки"; стояли чайные - аналоги сегодняшних придорожных кафе. Получалась такая большая "бензоколонка". Теперь и представить невозможно, но это было.

: Мой прадедушка в начале XX века торговал во Всехсвятском сеном. Тогда это было одно из крупнейших к городу сел в начале дороги из Москвы в Петербург. Там останавливались подводы, экипажи для "заправки"; стояли чайные - аналоги сегодняшних придорожных кафе. Получалась такая большая "бензоколонка". Теперь и представить невозможно, но это было.

Храм Всех Святых, Ленинградский проспект, 73а

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Церковь уникальна хотя бы потому, что колокольня здания наклонена, из-за чего напоминает Пизанскую башню. Наклон, конечно, не был задуман архитектором. Так получилось из-за особенностей грунта, подземной речки и станции метро.

Церковь действующая, при желании можно зайти внутрь или просто прогуляться по двору. Это единственный православный храм в районе. В конце 70-х церковь была одной из самых посещаемых в Москве. За несколько десятилетий до этого, в 1939, церковь с позором закрыли коммунисты, сопроводив это публичным сожжением икон во дворе. Правда, спустя семь лет жители района добились возвращения церкви.

Комментарий жителя Наталия, 35 лет, телевизионный работник: "Гулять у нас в районе практически негде (из-за особенностей инфраструктуры - много дорог), а проводить экскурсии в стиле "былое и думы об оном" - можно. Тут как раз наши знаменитые дома вам могут пригодиться - в них жили интересные люди с интересными жизнями. А еще наш район известен тем, что под ним протекает четыре десятка рек".

"Гулять у нас в районе практически негде (из-за особенностей инфраструктуры - много дорог), а проводить экскурсии в стиле "былое и думы об оном" - можно. Тут как раз наши знаменитые дома вам могут пригодиться - в них жили интересные люди с интересными жизнями. А еще наш район известен тем, что под ним протекает четыре десятка рек".

Генеральский дом, Ленинградский проспект, 75

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Буквально в нескольких шагах от храма находится генеральский дом. Жилье строилось для высокопоставленных военных, именно поэтому его украшения соответствуют милитари-тематике. Например, на фасаде можно увидеть флагштоки с изображением звезд. Дом известен, в первую очередь, тем, что в нем жили 29 Героев Советского Союза и легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов.

Пожарная каланча, Ленинградский проспект, 71а

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Раньше с башни можно было увидеть пожар в радиусе нескольких километров, сегодня – только окна домов по соседству. Эта каланча – практически последняя в городе (еще одну можно найти в Сокольниках). Сегодня в московских пожарных частях тоже есть каланчи, но с их помощью не осматривают округу в поисках огня, а используют, например, в качестве помещения для сушки формы.

Десять лет назад башню и пожарную часть хотели превратить в торговый центр. Но здание находится на территории объектов культурного наследия, и магазины на месте пожарной части так и не появились.

Комментарий жителя Кирилл, 24 года, инженер: "Сокол я обожаю и думаю, что все, кто тут живет, такого же мнения. Сокол бесподобен, а главное, тут почти нет панельных многоэтажек, ну, может, две-три. Красивый, просторный, а зелени сколько! Переезжать с Сокола никто бы не хотел. Наверняка есть и свои минусы, но я ними почти не сталкивался. Только с одной - крысами. Их было много, но вроде решили проблему уже как года два."

"Сокол я обожаю и думаю, что все, кто тут живет, такого же мнения. Сокол бесподобен, а главное, тут почти нет панельных многоэтажек, ну, может, две-три. Красивый, просторный, а зелени сколько! Переезжать с Сокола никто бы не хотел. Наверняка есть и свои минусы, но я ними почти не сталкивался. Только с одной - крысами. Их было много, но вроде решили проблему уже как года два."

Адмиральский дом, Ленинградский проспект, 71

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Совсем рядом с каланчой – смотрящий на Ленинградку большой жилой дом. Сталинское здание называют адмиральским. Дело не в том, что в дом некогда жил известнейший адмирал российского флота. Просто в декорации здания использована водная тематика: от морских коньков до якорей и штурвалов. Этот дом – один из самых красивых на Соколе. Правда, первый этаж завешан пестрыми афишами магазинов, что придает историческому зданию несколько специфический облик.

Бывшая поликлиника-больница воздушного флота, Песчаная улица, 7

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Раньше в этом здании находилась главная в городе больница для сотрудников гражданской авиации. Именно поэтому на поликлинике - небольшая скульптура пионеров с моделью самолета. Еще если присмотреться, на фасаде здания можно увидеть две пары часов, показывающих верное время. Кстати, само здание строили не для поликлиники, а педагогического техникума. Сейчас там тоже больница. Правда, не для всех, кто работает в нашей авиации, а только для сотрудников “Аэрофлота”.

Комментарий жителя Олег, 32 года, начальник производства в строительной компании: "Один из лучших районов! За последние несколько лет он конечно изменился, строительство и тому подобное. Раньше район был гораздо тише и спокойнее, но все-таки он отличный. Например, в Ленинградском парке (одно из названий парка героев Первой мировой, - M24.ru , сколько себя помню, водились белки. Сейчас я не могу сказать, есть ли они там, но лет пять назад их не стало. Сейчас вероятно белок снова запустили"

"Один из лучших районов! За последние несколько лет он конечно изменился, строительство и тому подобное. Раньше район был гораздо тише и спокойнее, но все-таки он отличный. Например, в Ленинградском парке (одно из названий парка героев Первой мировой, -, сколько себя помню, водились белки. Сейчас я не могу сказать, есть ли они там, но лет пять назад их не стало. Сейчас вероятно белок снова запустили"

Парк героев Первой мировой, Новопесчаная улица, владение 12

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Раньше на месте значительной части Сокола находилось Братское кладбище для жертв Первой мировой. К концу 40-х кладбище ликвидировали и превратили в парк. Большинство надгробий оставили в виде мемориалов в парке, их можно увидеть и сегодня. Например, братскую могилу студента МГУ Сергея Шлихтера и трех медсестер, погибших в 19-20 лет.

Кинотеатр "Ленинград", Новопесчаная улица, дом 12

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Если пройти через парк, можно увидеть кинотеатр “Ленинград”. Несколько лет назад здание закрыли на реконструкцию, после чего там появится пространство для культурного досуга жителей. Что именного там будет – пока неизвестно. Рядом с кинотеатром – небольшой симпатичный парк со сталинскими скульптурами и детскими аттракционами.

Комментарий жителя Андрей, 25 лет, работает в сфере рекламы:

"Сокол - прекрасный, зеленый район. Единственный минус - вечная стройка магистрали на улице Алабяна. Много машин на переулках, улицах, иногда пройти тяжело, но это современные проблемы мегаполиса. В частности спорта - замечательные площадки и множество "коробок" для всех видов игр".

"Сокол - прекрасный, зеленый район. Единственный минус - вечная стройка магистрали на улице Алабяна. Много машин на переулках, улицах, иногда пройти тяжело, но это современные проблемы мегаполиса. В частности спорта - замечательные площадки и множество "коробок" для всех видов игр".

Мемориальная табличка памяти Льва Яшина, Чапаевский переулок, 18/1

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Большую часть жизни (с 1964 по 1990 год) знаменитый футбольный вратарь клуба “Динамо” Лев Яшин провел в доме в районе Песчаных улиц. Сейчас на фасаде здания - мемориальная табличка.

Комментарий жителя Ольга, 24 года, стилист: "Я очень люблю этот район. Люблю за большое количество парков, которые на сегодняшний день очень чистые и благоустроенные. Есть где погулять с ребенком да и просто пройтись вечером. Люблю за развитую инфраструктуру и за "все под рукой". Большой выбор магазинов шаговой доступности, много школ, детсадов, кружков для детей. Даже церковь своя есть. Ничего плохого сказать не могу ибо здесь прошло все мое детство и школьные годы, поэтому впечатления только самые светлые и теплые. Сейчас, проживая в другом районе уже не первый год, понимаю, насколько же Сокол прекрасен во всех смыслах! Приезжая в гости к родителям, понимаю, что лучшего района для меня просто нет".

"Я очень люблю этот район. Люблю за большое количество парков, которые на сегодняшний день очень чистые и благоустроенные. Есть где погулять с ребенком да и просто пройтись вечером. Люблю за развитую инфраструктуру и за "все под рукой". Большой выбор магазинов шаговой доступности, много школ, детсадов, кружков для детей. Даже церковь своя есть. Ничего плохого сказать не могу ибо здесь прошло все мое детство и школьные годы, поэтому впечатления только самые светлые и теплые. Сейчас, проживая в другом районе уже не первый год, понимаю, насколько же Сокол прекрасен во всех смыслах! Приезжая в гости к родителям, понимаю, что лучшего района для меня просто нет".

Екатерина Кадушкина