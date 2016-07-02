Где погулять по Москве в выходные и узнать о ней больше

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Впереди выходные, а значит – самое время с пользой погулять по центру Москвы. Пройтись по древним московским кварталам, узнать больше о Китайгородской стене или познакомится с Немецкой слободой. M24.ru представляет подборку прогулок и экскурсий, на которые интересно будет сходить в выходные.

Экскурсия "Древние кварталы Москвы"

Экскурсия пройдет по самому центру столицы. На прогулке можно будет узнать где проходила Китайгородская стена, как на Руси решались спорные вопросы в средние века и какой дом в Москве прославился как "ярмарка невест".

Начало: 2 июля, 17:30

Продолжительность: 1,5-2 часа

Место сбора: метро Лубянка, на улице (выход в сторону Никольской)

Участие в экскурсии бесплатное



Экскурсия "Переулками от Сретенки до Мясницких Ворот"

Посетители экскурсии узнают, где располагался знаменитый кабак "Лупиха", какие фильмы демонстрировались в московском кинотеатре "Фантомас", в каком доме провел последнюю ночь перед трагической гибелью Маяковский и куда исчез Дербеневский переулок.

Начало: 2 июля, 16:00

Продолжительность: 2 часа

Место встречи: станция метро "Сухаревская", из стеклянных дверей метро направо, возле выхода из подземного перехода на Большой Сухаревской площади

Стоимость: 350 рублей



Прогулка "Немецкая слобода времен Петра I"

Прогулку проведет один из самых известных москвоведов Алексей Дедушкин. На своей экскурсии он продолжит знакомить с Немецкой слободой. Участники прогулки узнают кому на самом деле принадлежали легендарные палаты Анны Монс, кто построил интереснейшую колокольню в Девкином переулке и где и за что был убит Николай Бауман.

Начало: 3 июля, 12:00

Место встречи: на улице на выходе из станции метро "Бауманская" Арбатско-Покровской линии



Экскурсия "Мещанская слобода на волнах российской истории"

В переулках Мещанской слободы участники прогулки услышат рассказ про самые северные слободы столицы. Узнают, как взрывали Крестовские башни, на чьи деньги построен дом "Свободный гражданин" и посетят один из самых древнейших московских храмов.