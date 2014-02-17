Ученые создали атлас самых успешных профессий будущего

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты подобрали 132 профессии, которые будут наиболее успешными в ближайшие 10-20 лет. С вакансиями будущего абитуриентов ознакомит "Атлас новых профессий", представленный в понедельник в Москве.

"Этот атлас - пока наш первый шаг, он не полный, и мы не планируем останавливаться на достигнутом", - рассказал на презентации глава департамента проектов и практик направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимир Солодов.

В перспективе программа атласа будет давать инструкцию по обучению любой профессии. Например, сначала следует поучиться в определенном вузе, затем отправиться на стажировку или поработать на предприятии.

Атлас состоит из двух частей. Первая посвящена профессиям, которые будут возникать в наиболее перспективных, высокотехнологичных и быстрорастущих отраслях российской экономики. Каждой отрасли отводится отдельный раздел, где можно ознакомиться с прогнозом развития отрасли до 2030 года, узнать, какие новые технологии и тенденции оцениваются экспертами и работодателями как наиболее интересные и перспективные.

Новые профессии появятся в сфере медицины, строительства, электроэнергетики и космонавтики. Так, перспективными станут профессии сетевого врача и юриста, сити-фермера, метеоэнергетика и менеджера по комотуризму. Также появится специальность строитель "умных дорог", портовый эколог и проектировщик 3D-печати в строительстве.

Вторая часть атласа посвящена "профессиям-пенсионерам". Это перечень 30 профессий, которые станут не актуальными через 5-10 лет. По прогнозам, устареют 16 профессий в области медицины, 10 - в сфере образования и порядка 14 профессий в менеджменте.

В частности, к 2020 году могут исчезнуть турагенты, библиотекари, аналитики, журналисты, диспетчеры, нотариусы и другие.

Отметим, что "Атлас новых профессий" является совместным проектом АСИ и Московской школы управления "Сколково". В работе над проектированием будущего участвовали более 2,5 тысяч российских и иностранных экспертов.

В настоящее время атлас можно скачать на сайте АСИ, а в перспективе будет разработан полноценный сайт.