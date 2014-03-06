Коррекция профиля: как люди меняют свою профессию

"Утро": О тех, кто кардинально изменил профессию

"Я бы в летчики пошел, пусть меня научат", - писал поэт. Но что делать, если на летчика (инженера, бухгалтера, юриста) выучился, успел несколько лет поработать и вдруг понял, что это - не твое? О людях, сменивших профессию, а также советы психолога тем, кто стоит перед выбором, - в материале M24.ru.

Из боксеров - в актеры

Одним из людей, не испугавшихся кардинально изменить свою жизнь стал Александр Савин. Бывший боксер-тяжеловес учится в "Щуке" и мечтает стать русским Брюсом Уиллисом.

Александр отдал спорту 9 лет: выступал на ринге, а затем работал инструктором в фитнес-центре. Но четыре года назад он решил кардинально изменить свою жизнь и стать актером. Две первые попытки поступить в театральное училище не увенчались успехом. Однако на третий раз Александр смог покорить приемную комиссию чтением басни Сергея Михалкова "Заяц во хмелю".

Актер уже сыграл несколько небольших ролей в сериалах. "Хочется играть героев-любовников, а приходится - плохих парней", - сетует он.

Александр признается, что боксерская закалка помогает ему на сцене. Ведь здесь, как и на ринге, нужно уметь собраться и преодолеть волнение.

Из юристов - в спасатели

Оксана Шевалье - единственная в Москве женщина - спасатель на воде.

Оксана в юности тоже профессионально занималась спортом, затем закончила институт и стала адвокатом. Однако кабинетная работа быстро наскучила, привычка к активному образу жизни взяла свое. Девушка оставила юридическую карьеру и решила стать спасателем.

Для этого Оксане пришлось пройти специальное обучение и сдать жесткие спортивные нормативы, одинаковые для мужчин и женщин.

Из кадровых офицеров - в стриптизеры

"Утро": Сергей Глушко - о смене профессии военного на стриптиз

Сергей Глушко, известный под псевдонимом "Тарзан", родился в семье военных. Это предопределило его будущую профессию. Он окончил Военно-космическую академию в звании лейтенанта и служил на космодроме Плесецк инженером-энергетиком.

Но в середине 1990-х Сергей понял, что военная служба - не его призвание и начал искать реализации в других сферах.

Перепробовав множество профессий, он случайно встретил человека, который предложил ему танцевать стриптиз. Сергей согласился. Оказалось, что неожиданно для самого себя он нашел свое призвание. По его словам, сценическое имя "Тарзан" дала ему публика, которая приходила на выступления.

Мнение психолога

Случаи, когда казалось бы состоявшиеся в профессии люди уходят в совершенно другую сферу и начинают все с нуля, не редкость, - говорит директор центра профориентации "ПрофГид" Эльмира Давыдова. В первую очередь это связано с желанием реализовать потребность в творчестве. "Например, отличный высокооплачиваемый бухгалтер превращался в дизайнера одежды, а люди из других "нетворческих" профессий становились режиссерами и кинооператорами".

По ее словам, одно из главных препятствий на пути у таких людей - непонимание близких. Семье, друзьям и коллегам трудно примириться с неожиданным выбором. Они начинают отговаривать от принятого решения, критиковать, пугать неудачей, а порой и шантажировать. "Большинство не способно противостоять такому прессингу", - отмечает эксперт.

Среди других причин, побуждающих людей поменять профессию, Эльмира Давыдова называет ошибочный выбор первоначальной специальности под влиянием географических, экономических, психологических или медицинских обстоятельств.

В этом случае человек переживает свою работу как бессмысленную, даже если коллегам она кажется вполне осмысленной.

Кроме того, человек иногда желает уточнить свою профессию, расширить или изменить область ее применения. "Например, врач понял, что не хочет лечить. Тогда можно рассмотреть диагностическую линию в медицине или стать предпринимателем в медицинской сфере, организатором, продавцом или закупщиком", - добавляет психолог.

Решиться на смену профессии всегда страшно. Этот страх экономической несостоятельности, провала, боязнь, что не поддержит ближний круг.

Переход может занять от несколько месяцев до нескольких лет. Чтобы пережить это требуется мужество, энергия и воля. Не все на это отваживаются.

Такой поступок - подвиг, потому что подвигает человека к осмысленной жизненной позиции, считает эксперт.

Для того, чтобы преодолеть свой страх и тревогу, нужно поместить себя в новую профессиональную среду: записаться на курсы или поступить в вуз. Тогда человек понимает, что в этом "отсеке реальности" тоже живут люди, а выбранная им деятельность - серьезная работа, она востребована и оплачивается.

"Часто люди именно радикально меняют профессию. Я склоняюсь к плавному переходу от прошлой деятельности к новой", - признается психолог.

Григорий Медведев