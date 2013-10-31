Краудфандинг: как получить волосы бас-гитариста и 30 порций шаурмы

Фильм о подвиге панфиловцев, голубые карамельки из знаменитого сериала "Во все тяжкие", новый эпизод "старой и хорошо забытой" Масяни, пирожки по бабушкиному рецепту… Что у них общего? Деньги на осуществление этих проектов были собраны народом – иначе говоря, с помощью краудфандинга. Мы подготовили подборку самых ярких проектов и узнали у представителей виртуальных площадок для краудфандинга о самых безумных проектах. Что из этого получилось, читайте в материале сетевого издания M24.ru.

Для начала поговорим о самом краудфандинге. Один из создателей проекта Boomstarter Руслан Тугушев рассказывает, как появилась идея создать платформу: "Это не первый наш бизнес, мы давно работаем в интернете. Сначала придумали идею, начали ее разрабатывать, потом посмотрели, что есть на рынке, и оказалось, что в Штатах и во всем мире уже два с лишним года все это прекрасно работает. Затем решили, что России необходима такая краудфандинг-площадка, и сделали ее".

Нельзя не сказать о том, что краудфандинг в России развивается и набирает популярность."Это очевидный тренд, и Россия, к счастью, теперь тоже в этом тренде, например, за год существования planeta.ru мы собрали свой

первый миллион долларов (сейчас в нашей "копилке" уже более 36 миллионов рублей), и это при том, что в июне 2012 года, когда мы запускали ресурс, почти никто не знал такого слова – "краудфандинг", – комментирует пресс-секретарь краудфандинг-сервиса planeta.ru Катерина Чечеулина. И действительно, многие российские творческие деятели – режиссеры, художники, музыканты, комики – обратились к краудфандингу и не разочаровались.

Как создать проект? Его может открыть любой желающий, если ему исполнилось 18 лет, у него имеется счет в банке и его акция отвечает установленным правилам – их много и они приведены на сайтах краудфандинг-площадок. Дальше инициатору сбора средств необходимо заполнить на сайте специальную форму и отправить ее на рассмотрение модераторам. Некоторые специалисты рекомендуют сделать акцент на вознаграждениях. По словам Катерины Чечеулиной, это важный момент. Она советует не ограничивать свою фантазию. "Скажу, что чем больше креатива, тем лучше. Чем больше внимания вы привлечете вознаграждениями – тем лучше", – сказала Чечеулина. "Чудными бывают вознаграждения в проектах, например, музыканты одной малоизвестной группы предлагали в качестве вознаграждения волосы бас-гитариста", – добавила она.

Фото: ИТАР-ТАСС

Отметим, что при большом количестве по-настоящему странных проектов далеко не все заявки проходят отбор. Вот как, по словам Катерины Чечеулиной, осуществляется премодерация проектов на planeta.ru: "Мы смотрим, насколько серьезные намерения у людей, насколько они адекватны, поскольку бывали случаи, когда стучались ребята из "церкви Сатаны", например. Мы не выбираем – этот проект мы запустим, он хороший, а вот этот – поди прочь! Мы стараемся помочь автору сделать его достойным и интересным публике, конкурентоспособным".

То, что краудфандинг в России пользуется успехом, – это факт и устоявшаяся тенденция. "Пользователи рунета платят гораздо больше, чем западные жители. Средний взнос составляет 1200 рублей, а в Штатах цифра составляет порядка 25 долларов (около 800 рублей)", – отмечает Руслан Тугушев.

Более того, краудфандинг строится на доверии – единственный способ проверить, пошли ли деньги на дело или в чужой карман, – это увидеть обещанный музыкальный альбом, фильм, книгу и так далее. Руслан комментирует: "Присутствует определенная доля сопричастности: когда люди дают свои деньги, они понимают, что если они эти деньги не дадут, то проект может вообще не состояться. Люди сами контролируют весь процесс, и если автор проекта обманет спонсоров, которые доверят ему деньги, то возникнет большое негодование. Репутация автора никогда не позволит ему дальше работать".

Некоторые краудфандинг-проекты прошли незамеченными, а другие, наоборот, наделали много шума. M24.ru вспоминает, какие проекты можно считать по-настоящему успешными или необычными и какие вознаграждения ожидали народных спонсоров.

Самые успешные краудфандинг-проекты



"28 панфиловцев". Фото: vk.com/kino28panfilovcev

28 панфиловцев

Независимая киностудия из Питера решила снять фильм о подвиге 28 панфиловцев. На той стадии, когда сценарий был написан, смета и план подготовлены, а локации и декорации ждали съемочную группу для начала работы, создатели картины обратились к краудфандингу. Полный бюджет фильма составил 60 миллионов рублей, однако киностудия попросила у будущих зрителей только 300 тысяч.

Как только проект появился на сайте, произошло удивительное – людей до глубины души тронула правдивая, бескомпромиссно честная история о народном подвиге панфиловцев. Самый маленький взнос составил 50 рублей, а самый большой – 100 тысяч. В итоге силами 3,5 тысяч народных спонсоров было собрано чуть больше трех миллионов рублей. Напомним, изначально создатели картины планировали собрать 300 тысяч.

Сейчас "28 панфиловцев" режиссера Андрея Шальопы находятся на стадии разработки. Благодаря народным спонсорам фильм появится на экранах осенью 2014 года. В том, что работа над кино действительно завершится и зритель увидит картину в кинотеатре, сомневаться не приходится: в соцсетях регулярно появляются кадры со съемок и новости. "Ваши средства, все до копейки, экономно и бережно будут использованы для создания нашего общего фильма о героях-панфиловцах", – заявляют создатели ленты на официальном сайте проекта.

Вознаграждения для народных спонсоров: упоминание в титрах фильма, встреча с режиссером, возможность увидеть по-настоящему хороший фильм о войне.

Группа "Тараканы!". Фото: m24.ru

Альбом "Тараканов!" MaximumHappy

"Фэны рока в России могут только потреблять музыку на халяву, сидя на форумах пиратских сайтов и совсем не задумываясь о том, во что это встало артистам", - так думали скептически настроенные коллеги группы "Тараканы!". Однако краудфандинг-проект по сбору средств на запись пластинки панков собрал ровно в два раза больше денег, чем было запланировано. 500 тысяч рублей (изначальная цель сборов - 250 тысяч) за семь месяцев - неплохой результат.

Благодаря фанатам "Тараканы!" записали смогли записать композиции в Германии и спеть с зарубежными музыкантами, а вместо одного альбома у них вышло сразу два - MaximumHappy и MaximumHappy II. Музыканты отмечают, что довольны новыми пластинками и получившийся результат превзошел все их ожидания.

Вознаграждения для народных спонсоров: присутствие на репетиции группы, "вечный" билет на концерт, барабанные палочки с автографами, общением с одним из участников группы по Skype.

Фото: sxc.hu/RAWKU5

Третий сезон шоу Russian Stand-Up

Российское комедийное stand-up шоу - явление для наших соотечественников необычное и относящееся, скорее, к заморским развлечениям. Тем не менее видеоблогер родом из Youtube Юрий Хованский решил собрать деньги для развлекательного проекта, которые пообещал потратить на работу операторов, монтажеров, звукорежиссеров, аренду клуба для съемок. Каждая копейка, утверждает он, пойдет на дело.

Заявленная сумма составила 400 тысяч рублей, а по окончании проекта поклонники отечественного юмора собрали на 51 тысячу больше. Сейчас в блогах Хованского появились уже три выпуска третьего сезона Russian Stand-Up. Молодой человек шутит и рассуждает на темы спорта, или, например, личной жизни. Кроме того, в новом сезоне Хованский хочет познакомить зрителя со стендапом, выдержанным в лучших традициях американских и британских комиков.

Вознаграждения для народных спонсоров: автограф на стене "ВКонтакте", персональная видеоблагодарность, добавление в друзья, фотография с благодарственной надписью.

Кадр из "Масяни". Фото: planeta.ru

115-й эпизод "Масяни"

Помните большеголовую девочку с тремя волосинками на голове и смешным голосом, которая покорила рунет в начале двухтысячных? Так вот, Масяня вернулась на мониторы благодаря народной поддержке. Изначально идея "реанимировать" и спонсировать новые мультфильмы о Масяне принадлежала известной сети магазинов электроники. Однако, как отмечает в своем блоге создатель "Масяни" Олег Куваев, официальный спонсор не сможет часто выделять деньги на съемки, а создатели, равно как и зрители, хотели бы встречаться с любимой героиней почаще. Именно поэтому Куваев решил обратиться к краудфандингу и запустить проект, рассчитанный на сбор 100 тысяч рублей. В итоге собрали 337 тысяч, которые пошли на производство дальнейших серий. Отметим, что сумму на 115-ю серию собрали за шесть часов.

На выходе получилась серия "Царь@ру", где уже в первые секунды появляется заставка "Пипл представляет", поясняющая, что проект создан по системе краудфандинга. Сюжет новой "Масяни" рассказывает о жизни героини, ее мужа и детей в условиях современной российской действительности. Герои узнают из выпусков новостей о запретах "царя" и стараются не угодить в тюрьму, случайно нарушив законодательство. Так, они стремительно избавляются от фильмов с участием Джулии Робертс или Чака Норриса, узнав о запрете "рыжизма", и выкидывают все круглое и похожее на колобка, чтобы случайно не оскорбить чувства любителей сказок.

Вознаграждения для народных спонсоров: колдовство секретным "масяньским" бубном на удачу, мультфильм с личной благодарностью, портрет, нарисованный Олегом Куваевым, авторская акварель Куваева с личной дарственной надписью.

Евгений Гришковец. Фото: planeta.ru

Видеоверсия спектакля Евгения Гришковца "+1"

К краудфандингу Гришковец обратился на той стадии, когда запись видеоверсии спектакля "+1" уже была готова, а вот средства для оплаты работы монтажеров, дизайнеров DVD и многих других необходимых для работы профессионалов нужно было искать. Организаторы проекта поставили перед собой цель собрать 900 тысяч рублей. И, конечно же, успешно ее осуществили.

Вознаграждения для народных спонсоров: швейный сантиметр из спектакля, коллекция DVD и книг Гришковца с автографом, HD-версия спектакля, билет на спектакль.

Разворот книги "Простая наука". Фото: boomstarter.ru

Книга для детей "Простая наука"

Понятно и доступно о науке пытаются рассказать и школьные учителя, и многочисленные энциклопедии, и образовательные телепрограммы. Однако по-настоящему заинтересовать детей удается редко: школьники продолжают сбегать с уроков и жаловаться: "Физичка достала". Очередную попытку заинтересовать младшее поколение наукой предприняли авторы книги "Простая наука". Организаторы решили заняться изданием книги, полной ярких и запоминающихся научных опытов, которые можно провести, например, во дворе с друзьями. Проект настолько заинтересовал народных спонсоров, что вместо 380 тысяч рублей они собрали 823.

Вознаграждения народных спонсоров: видео опыта, не вошедшего в книгу, фотография спонсора на форзаце, халат для опытов, подарочные диски с лучшими опытами.

Самые необычные краудфандинг-проекты



Фото: ИТАР-ТАСС

"Дашины пирожки"

Журналист Даша Сонькина решила организовать семейный бизнес – печь пирожки по знаменитому рецепту своей бабушки. Сначала девушка готовила пирожки по заказу, затем участвовала в различных кулинарных фестивалях и, наконец, решила открыть собственную пекарню. Заявленная сумма в 200 тысяч рублей была собрана в срок, а народных спонсоров ждали аппетитные бонусы в виде пирожков со всевозможными начинками и мастер-классы от Даши.

Вознаграждение для народных спонсоров: пикник на пятерых, мастер-класс по кулинарии, приглашение на чай с пирогами, пирожки со всевозможными начинками.

Разворот книги "Другая семья". Фото: planeta.ru

Фотоальбом "Другая семья"

Сложный, неоднозначный и определенно яркий проект Ирины Поповой рассказывает о чувствах. Фотограф запечатлела жизнь петербургских панков - Лили, ее бойфренда и их маленькой дочки Анфисы. На снимках наглядно показана жизнь "другой" семьи: ребенок живет в атмосфере бесконечного пьяного угара и домашних вечеринок. Несмотря на то, что после выставки фотографий на Попову посыпались десятки осуждающих высказываний, девушка решила создать фотокнигу. Сейчас работа сделана, а Ирина ищет финансовую поддержку на издание книги в России.

Вознаграждение для народных спонсоров: фотооткрытка, ужин с автором, упоминание имени в книге.

Фото: ИТАР-ТАСС

Видеоблог "Оскорбление чувств верующих"

Руслан Усачев не верит в Бога. Более того, религия для молодого человека является неисчерпаемым источником шуток, и он планирует посвятить антирелигиозному юмору целую серию развлекательных видео. Однако деньги на краудфандинг-площадке Усачев собирает вовсе не на съемки: собранные средства пойдут на оплату далеко не маленьких штрафов за оскорбление чувств верующих, которые герой шоу может получить за критику и возражения в адрес веры и религии. "Чем больше средств собрано, тем больше свободы я смогу себе позволить", – отмечает Руслан Усачев на официальной странице проекта.

Вознаграждения для народных спонсоров: футболка, приглашение на съемки эпизода, свечка за спасение души, молебен.

Квентин Тарантино. Фото: ИТАР-ТАСС

Документальный фильм "Ужин с Тарантино"

Режиссер из Москвы Сергей Рудометкин мечтает встретиться с Квентином Тарантино, на основе чего снять документальное кино "Ужин с Тарантино". На пути к мечте героя ждет много приключений и препятствий – встречи со сценаристами и режиссерами, которые могут дать контакт Квентина, путешествие в Лос-Анджелес к Голливудским холмам и многое другое. Эти эпизоды также станут частью картины. Кроме того, создатель краудфандинг-проекта предлагает спонсорам активно участвовать – искать людей, которые смогут приблизить молодого режиссера к ужину с Тарантино.

Вознаграждения для народных спонсоров: артефакт от Тарантино, магнитик из Лос-Анджелеса, участие в фильме.

Фото: ИТАР-ТАСС

Бесконтактная зарядка для мобильных устройств

Современные мобильные устройства, по сравнению с их черно-белыми предками, держат зарядку сравнительно недолго. В интернете нередко появляются шутки, что у пользователей смартфонов каждое утро начинается с зарядки. Создатели проекта решили избавиться от этой проблемы радикально (нет, не предложить всем перейти на "кнопочные" телефоны образца двухтысячных годов) и разработать бесконтактные зарядные устройства. Кроме того, уникальное устройство сможет одновременно заряжать все ваши девайсы – от плеера до игровых консолей. Создатели уверены в уникальности проекта и утверждают, что он абсолютно безвреден для экологии.

Вознаграждения для народных спонсоров: грамота "Я меняю мир к лучшему", станция бесконтактной зарядки, видеоотчет о ходе работы над устройством, возможность выбора страны, в которой запатентуют устройство.

Фото: ИТАР-ТАСС

Робот для нарезки мяса

Женя и Галя любят израильский дизайн и хотят нести его в массы. А еще ребята любят готовить и хотят угостить москвичей настоящей израильской шаурмой (сами они называют блюдо "шавармой"). Однако для того, чтобы готовить настоящую, сытную и ароматную шаурму, Жене и Гале необходим помощник. Эту работу кулинары планируют доверить роботу, ответственному за нарезку мяса: ему не надо платить, он не уйдет в отпуск, не заболеет и будет всегда точно и качественно резать мясо благодаря встроенной камере и специальному ножу.

Вознаграждения для народных спонсоров: украшения израильских дизайнеров, набор косметики Мертвого моря, большой израильский обед, сертификат на 30 порций шаурмы.

Фото: boomstarter.ru

Во все сладкие

Создатели проекта предлагают спонсорам отправиться вместе с ними "во все сладкие". Удивительный проект посвящен поклонникам сериала "Во все тяжкие" и фанатам карамельных изделий. Так, создатели разработали уникальную формулу голубых карамелек, намерены распространять товар везде, где только можно.

Кроме того, в карамельках есть отсылка к еще одному известному произведению. "Конфеты будут одного цвета, но всегда разных вкусов, так что вы никогда не узнаете, какой вкус вам попадется следующим", – не напоминает ли конфетки "Берти Боттс", которыми угощались Гарри Поттер и его друзья?

Вознаграждения для народных спонсоров: рекламный баннер на сайте проекта, поднос "карамета", эксклюзивная благодарность в рамочке небесно-голубого цвета, право дистрибуции Candyberg в своих магазинах.

Екатерина Кадушкина