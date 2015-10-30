Столичные библиотеки отрейтингуют читателей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В столичных библиотеках может появиться система рейтингов читателей. Такое предложение вынесли на голосование в рамках краудсорсинг-проекта "Моя библиотека". За каждые вовремя сданные книги или приглашение друзей в библиотеку будут начисляться баллы, которые читатель сможет обменивать на сувениры. Библиотекари составят рейтинг "лучших" читателей, а клиенты получат "статусы" в зависимости от своих интересов. Замруководителя Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Владимир Владимиров пояснил, что если предложение о рейтингах для посетителей библиотек попадет в пять лучших идей, за которые проголосуют москвичи, то его могут реализовать уже в следующем году.

Предложение о создании рейтинга читателей вынесли на голосование на сайте краудсорсинг проекта "Моя библиотека", которое завершится 30 октября. По мнению авторов идеи, чтобы дисциплинировать читателей, можно завести систему рейтингов: выдавать баллы за вовремя сданные книги, приглашение друзей, заполнение анкет. Баллы эти можно обменивать на памятные подарки.

Кроме того, можно выдавать читателям статусы по интересам. Например, те, кто интересуется химией и естественными науками, могут стать "алхимиками". Читатели, которые приходят в первые 15 минут после открытия библиотеки, – "ранними пташками", говорится в предложении.

"Предложения, которые станут самыми популярными при голосовании, пойдут для создания концепции развития библиотек. Обычно выбираются пять лучших идей", – пояснил замруководителя МГБЦ Владимир Владимиров.

По его словам, все предложения после голосования также выдвинут на площадку "Активного гражданина". "Это позволит расширить аудиторию голосующих. Москвичи должны решить, действительно ли это предложение нужно реализовать", – отметил Владимиров.

Краудсорсинг-проект

Краудсорсинг-проект "Моя библиотека" проходит с 19 по 30 октября. На обсуждение с жителями вынесли несколько вопросов, связанных с работой библиотек. Участникам проекта предложили обсудить, чем определяется комфортность пребывания в библиотеке, какие дополнительные услуги и активности нужно создать для читателей. Окончательную концепцию работы столичных библиотек на следующий год представят в декабре

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов считает, что система рейтингов и статусов сможет привлечь большое число новых читателей.

"Библиотеки уже давно не читальные залы в чистом виде. Это целый научно-культурный центр, в котором каждый посетитель сможет найти то, что ему интересно. Рейтинг читателей и система поощрений еще больше привлекут москвича", – пояснил Герасимов. Депутат добавил, что рейтинги читателей лучше разместить в интернете на страничках библиотек. Такая система действует на сайте "Активный гражданин".

Замдиректора по информатизации Московской городской деловой библиотеки Ярослав Майоров уверен, что для создания актуального рейтинга столичных читателей необходимо создать интернет-площадку, интегрированную с картотекой библиотек.

"Для того чтобы ввести систему рейтинга читателей потребуется изменить автоматизированные библиотечные системы, через которые происходит обслуживание посетителей библиотек. По данным электронных карточек посетителей можно построить рейтинг по количеству прочитанной литературы", – отметил собеседник m24.ru.

По его мнению, закупать специальные сувениры и поощрения для "лидеров рейтинга" не нужно.

"Как известно, книга – лучший подарок, и библиотеки должны создать специальный книжный фонд под эти цели", – заключил Майоров.

Анатолий Федотов, Никита Щуренков