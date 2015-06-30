В Париже построят гигантскую треугольную башню

Фото: theguardian.com

В консервативном Париже впервые с 1973 года построят современный небоскреб, сообщает The Guardian.

Городская мэрия Парижа проголосовала в пользу строительства гигантской стеклянной треугольной башни, которая станет первым современным небоскребом столицы Франции, построенным более чем за 40 лет. В 1973 году на территории города было построено 210-метровое здание Монпарнас в южной части Парижа.

С тех пор высотное строительство было сосредоточено в деловом районе Ла-Дефанс в западной окраине города.

Вопрос о строительстве нового небоскреба вызвал горячие споры в обществе, потому как с 1889, с момента возведения Эйфелевой башни для Всемирной выставки ни одно сооружение не перекрывало сложившуюся панораму, и, таким образом, башню было видно из любой точки города.

Теперь же новый небоскреб будет соперничать с ней за роль ландшафтной городской доминанты. Архитектурное бюро Herzog & de Meuron обещает закончить его строительство к 2018 году.