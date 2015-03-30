В Жулебине установят памятник святому Иоанну Кронштадтскому

Фото: ru.wikipedia.org

На юго-востоке столицы установят памятник святому Ионну Кронштадтскому, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Ресина. Планируется, что монумент откроют в районе Жулебино уже 14 июня, в день памяти святого.

Отметим, это будет первый памятник Иоанну Кронштадтскому в Москве и третий в России. Первые два монумента установлены в Кронштадте и Иркутске. Ресин также добавил, что инициатором установки памятника стал приход храма Иоанна Кронштадского в Жулебине.

Сейчас там идет строительство большого каменного Сретенского храма. Возведение церкви предусмотрено программой "200 храмов".

Как ранее сообщил Владимир Ресин, храм в честь Сретения Господня примет первых прихожан в следующем году. Через пару месяцев там установят купола и кресты. Церковь в районе Жулебино будет рассчитана на тысячу прихожан. Здание уже построено.

"Работы идут нормально, они целиком идут на народные деньги. Строится целый комплекс. В этом году будут завершены внутренние работы. А в будущем займутся фасадом", – отметил Ресин.

Ранее M24.ru сообщало, что программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". До этого программу решили расширить на новые территории Москвы, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей.

В прошлом году в Москве сдали в эксплуатацию 4 храма. 24 объекта находятся в строительстве и еще 18 – в стадии подготовки к строительству. Кроме того, были возведены 74 временные часовни и отобраны еще 176 участков.

В частности, в 2015 году в Москве появится храм в честь иконы "Неопалимая купина". Его построят на пересечении проездов Юрловского и Дежнева на северо-востоке столицы. Церковь будет рассчитана на 500 прихожан.

Напомним, что с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Первый храм программы – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы – был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.