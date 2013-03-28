Форма поиска по сайту

28 марта 2013, 11:27

На юго-востоке Москвы появится многофункциональный парк

Фото: ИТАР-ТАСС

Зеленая зона на юго-востоке Москвы станет многофункциональной: там появится парк, разбитый на несколько зон. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Комплекс для отдыха москвичей и гостей столицы займет 331 гектар – это техническая зона между районом Марьинский Парк и Капотня. Новый проект свяжет Кузьминский лесопарк с озелененными набережными Москва-реки.

Для любителей активного отдыха там будет скейтпарк, роллердром, аквапарк, игровые площадки, картинг-клуб и велотрасса.

Те, кто больше любит наблюдать за соревнованиями, смогут посетить стадион и Ледовый дворец. В выставочной части парка появится орнитологический парк с питомником и тематическая зона "Сады мира".

Также на территории будущего парка будет интернет-клуб, детский киноцентр и танцплощадка.

В проекте планировки есть парковка на 412 автомобилей, храм на 500 человек и дом причта. Работы пройдут в рамках реализации программы "Развитие индустрии туризма и отдыха на 2012 - 2016 годы".

проекты Кузьминский парк набережные городское хозяйство озеленение города парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция

