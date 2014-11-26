Для ТПУ "Коптево" построят пешеходный переход

Фото: M24.ru

Для транспортно-пересадочного узла "Коптево" построят надземный пешеходный переход площадью 3500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект ТПУ 20 ноября.

С севера узел будет граничить с усадебным комплексом "Михалково", с запада – с производственными зонами "Братцево" и "Коптево".

ТПУ общей площадью 21,93 гектаров объединит в себе производственные корпуса, боксовые гаражи, открытые автостоянки, а также депо "Лихоборы". Проект предусматривает и реконструкцию дома культуры "Железнодорожник". При его благоустройстве учтут пожелания ветеранской организации и пенсионеров, которые смогут использовать его для репетиций.

Проект направлен на публичные слушания.

Помимо этого, в сентябре градостроительно-земельная комиссия утвердила границы еще трех ТПУ на северо-востоке города: "Лосиноостровская", "Марьина Роща" и "Маленковская".

Напомним, до конца 2020 года в Москве планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла.

ТПУ помогут уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.