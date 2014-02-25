Проект зданий для совмещенных школ и детсадов представят в этом году

Фото: M24.ru

Столичные архитекторы в этом году разработают типовой проект зданий, в которых одновременно сможет расположиться школа и детский сад, сообщает во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В настоящее время ведомством готовится техническое задание для объявления конкурса, которое предусматривает разработку зданий с дошкольным отделением на 300 мест.

Рассчитать полную стоимость будущего объекта, а также учесть дополнительные затраты, связанные с возможным преобразованием здания, предстоит будущим разработчикам.

Ранее в столице подобные проекты не реализовывались.