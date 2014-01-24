Историю и специфику развития Триумфальной площади обсудят в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

24 января в Центральном доме архитекторов пройдет круглый стол "Триумфальная площадь. История и специфика". Онлайн-трансляцию мероприятия проведет M24.ru.

На круглом столе обсудят результаты историко-архитектурных и градостроительных исследований, которые лягут в основу конкурса идей и, в перспективе, комплексной стратегии развития Триумфальной площади в Москве.

В мероприятие примут участие руководитель НПО-38 "Исторические Зоны" НИиПИ Генплана Елена Соловьева, главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак, руководитель архитектурно-планировочной мастерской в составе НПО-38 НИиПИ Генплана, преподаватель школы "МАРШ" Ярослав Ковальчук.

Круглый стол пройдет в рамках программы "Особые места Москвы".

Трансляция начнется 24 января в 19:00.

Трансляция завершена.