Для выставочных залов Москвы разработали фирменный стиль и цвета

Фото: Объединение "Выставочные залы Москвы". Проект входа в галерею "Нагорная"

Для 18 выставочных залов столицы разработали фирменный стиль и корпоративные цвета: свекольный, оранжевый, синий и зеленый. Об этом M24.ru рассказала директор объединения "Выставочные залы Москвы" Елизавета Фокина. В едином стиле будут выполнены вывески на фасадах, логотипы, объявления и афиши залов. На выставочных площадках обновят фасады, внутри организуют зоны с книгами, кофе и бесплатным Wi-Fi. В некоторых залах появятся арт-резиденции для художников. Фирменный стиль уже ввели на выставочной площадке "Богородское" на востоке столицы, до конца 2014 года обновят еще пять залов. Остальные 12 залов "перезапустятся" в 2015 году.

Как рассказала пресс-секретарь объединения Анна Ванькова, фирменный стиль для выставочных залов разрабатывался четырьмя российскими архитектурными студиями: BCKSTG project, "Поле-Дизайн", "MeL", "8 линий". По их концепциям будут изменены фасады выставочных залов. Так, введут единый шрифт для вывесок, а на входах появятся флажки с символикой объединения "Выставочные залы Москвы".

Для каждой галереи выберут один из четырех корпоративных цветов в зависимости от расположения зала. Для тех, что расположены в северной части Москвы, выбрали синий цвет, для юга —оранжевый, для восточных залов — свекольный (фиолетовый), для западных —зеленый.

"Новый фирменный стиль будет использоваться в визуальных элементах: наружных афишах, баннерах, информационные табличках и вывесках, лайтбоксах", - пояснила Ванькова.

Фото: Объединение "Выставочные залы Москвы". Вариант логотипов

По ее словам, в новом стиле уже оформлен зал "Богородское". В 2014 году поменяются входные группы и внутренние пространства еще пяти залов:

"Электромузей" в Ростокино

Галерея-мастерская "Граунд Песчаная"

Галерея-мастерская "Граунд Ходынка"

Галерея "Здесь на Таганке"

Галерея-мастерская "Сколково"

Остальные 12 площадок, входящих в объединение "Выставочные залы Москвы", будут обновлены в 2015 году. Среди них - галереи "Измайлово", "Беляево", "На Шаболовке", "Солнцево" и другие.

"Мы хотим, чтобы в каждом выставочном зале был организован арт-маркет, где будут продаваться книги, сувениры, кофе, там будет также бесплатный Wi-Fi, - пояснила M24.ru Елизавета Фокина. - Кроме того, в галерее "Загорье", например, будет формат коворкинга, в "Сколково" и "Варшавке" в 2015 году должны открыться арт-резиденции, где смогут жить и работать отечественные и иностранные художники. Стоимость будет не выше, чем в московских хостелах. В выставочных залах появятся пространства для детских мастерских, в некоторых будут багетные мастерские", - рассказала Фокина.

Фото: Объединение "Выставочные залы Москвы". Вход в галерею XXI века

Напомним, что в районных выставочных залах представлена живопись разных направлений, в основном, современное искусство. Также внимание уделяется медиаарту, архитектуре, дизайну и видеоарту. Так, в галерее "На Шаболовке" большую роль играют проекты, посвященные конструктивизму, а также историко-краеведческие проекты. Экспозиции затрагивают и районную тематику: проходят выставки художников-жителей района, создаются арт-программы, посвященные местной истории. Стоимость билетов не превышает 60 рублей, при этом льготникам дается скидка.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что оформление залов в едином стиле может поднять популярность выставочных залов только в том случае, если будет параллельно идти работа с целевой аудиторией. "Например, раздача флаеров с рекламой интересных событий в районных галереях или единые билеты", - сказал Березин.

Культуролог, член Союза писателей Роман Шебалин отметил, что введение зон с Wi-Fi, кофе может сильно увеличить интерес к выставочным залам и повысить их популярность среди москвичей, особенно среди молодежи. "Чем больше у площадки выходов на другие способы коммуникации, чем больше возможностей где-то посидеть, пообщаться с друзьями, тем лучше". Также Шебалин высказал предположение, что выставочным залам стоит задуматься над "фишками", связанными с историей района, и активной рекламой среди местных жителей. По мнению эксперта, это будет повышать идентификацию площадки с местными жителями и с местом расположения в целом.

Напомним, единый стиль уже появляется у московских библиотек, к середине ноября 100 из них получат новые вывески. В октябре запустился проект "Московские культурные центры" в рамках которого фирменный стиль появится у шести московских домов культуры, а в перспективе к проекту подключатся все ДК города.

Светлана Кондратьева