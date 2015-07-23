Корпус ГМИИ имени Пушкина на Волхонке отреставрируют

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект реставрации корпуса ГМИИ имени Пушкина на Волхонке, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По адресу: улица Волхонка, владение 14, строение 5 расположен объект культурного наследия федерального значения "Главный дом, 1759 г., арх. С.И. Чевакинский, надстроен в 1930-х гг." площадью 5 714 квадратных метров.

Этот корпус также входит в состав еще одного объекта культурного наследия федерального значения – "Усадьбы Голицыных, ХVIII–ХIХ века, архитекторы С.И. Чевакинский, М.Ф. Казаков, И.И. Поздеев, П.М. Самарин".

Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, общая площадь объекта в ходе реставрации не изменится. После завершения всех работ здание будет использоваться для нужд Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что строительство нового здания "Музейного городка" ГМИИ имени Пушкина по проекту бюро "Меганом" начнется в 2016 году. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак. Рядом с Музеем личных коллекций появится здание площадью 20 тысяч квадратных метров, где расположатся реставрационные мастерские и выставочный комплекс.

Развитие территории ГМИИ имени Пушкина

Все работы на новом объекте планируется завершить в 2019 году. На этот же год намечено окончание работ в Галерее искусств старых мастеров и доме Стуловых, откуда сейчас в старую часть Музея личных коллекций перевозятся фонды. Реставрация бывшего доходного дома начнется 1 июня, и к этому времени его надо освободить от почти 100 тысяч экспонатов, которые через несколько лет переедут в новое здание депозитария.

Как пояснила Лошак, им приходится задействовать часть Музея личных коллекций под фонды потому, что подходящего хранилища в Москве просто не нашлось. Параллельно со всеми работами в этом году начнется обследование главного здания ГМИИ в рамках подготовки к реставрации. Объединение принадлежащих музею зданий в комплекс "Музейного городка" планируется завершить в 2020 году.

В здании доходного дома доходного дома Стуловых после реставрации обустроят научно-информационный центр. Кроме того, здесь появятся офисные помещения администрации музея, также планируется увеличить и экспозиционные площади музея.

Музейный городок ГМИИ имени Пушкина должен стать первым современным музейным комплексом в России. Новая концепция развития музея позволит сделать не просто несколько отдельно стоящих зданий, а настоящий культурный кластер. Основа концепции – создание музейного квартала и расширение пространства выставок.