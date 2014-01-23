В подмосковном Видном началось строительство Александро-Невской церкви

Фото: M24.ru

В подмосковном городе Видное началось строительство Александро-Невской церкви. Здание нового храма возведут "с нуля", на месте Александро-Невской часовни на проспекте Ленинского комсомола, которая подлежит сносу, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района Московской области.

Уже завершены все необходимые для начала строительства этапы - от публичных слушаний до получения разрешения на строительство и самого храма, и двухэтажного дома причта. В последнем будут располагаться восемь служебных квартир для семей многодетных священников и четыре класса воскресной школы. В настоящее время стартовал первый этап строительного процесса, говорится в сообщении.

Мемориальные доски с фамилиями бойцов, жителей деревни Жуковка, погибшими в годы Великой Отечественной войны, которые находились в Александро-Невской часовне, сохранены - они находятся в галерее Георгиевского храма, чтобы вскоре занять место на территории возводимой церкви. К ним будет открыт круглосуточный свободный доступ.

Сама же церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского откроет свои двери для прихожан уже в этом году.