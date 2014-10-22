Правила установки кондиционеров в центре города хотят ужесточить

Фото: ТАСС/Александр Яковлев

Столичные власти планируют ужесточить правила установки кондиционеров на фасадах зданий в центральной исторической части города, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Конечно, то, как сейчас установлены кондиционеры, совсем не красит лицо города. Поэтому я дал распоряжение Москомархитектуре проработать новые, более жесткие, требования и правила по их размещению", - приводит слова Хуснуллина портал Стройкомплекса.

По его словам, устанавливать кондиционеры необходимо не на фасадах, а на задней части здания.

В марте 2011 года Сергей Собянин отменил сложную процедуру согласований, необходимых для установки кондиционеров на фасадах жилых домов.

До этого момента требовалось утверждать разрешительную документацию на установку кондиционера в Мосжилинспекции и Роспотребнадзоре.

Такое решение было принято после аномально жаркого лета 2010 года. Тогда многим москвичам пришлось устанавливать кондиционеры с нарушением правил.

Отметим, что для установки кондиционера доме, включенном в реестр памятника архитектуры, необходимо получить разрешение в Мосгорнаследии.

По поводу незаконно установленных фасадов на памятниках культуры москвичи могут обращаться на горячую линию Мосгорнаследия 8(916)146-53-27 или в электронную приемную.