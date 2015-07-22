Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля 2015, 16:05

События

На установку памятника князю Владимиру собрали более 50 млн рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Порядка 50 миллионов рублей пожертвований уже собрали на установку памятника князю Владимиру. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, передает Агентство "Москва".

"Уже более 50 миллионов рублей собрано на этот проект, то есть наша инициатива по интернет-опросу была подкреплена серьезными финансовыми пожертвованиями. Всего необходимо собрать 94 миллионов рублей", – сказал Кононов.

Ранее m24.ru сообщало, что РВИО запустило опрос по выбору места установки памятника князю Владимиру. Горожанам предложено выбрать один из трех вариантов, ранее одобренных экспертами.

Монумент могут поставить в Зарядье, на Лубянской или Боровицкой площадях. В настоящее время в опросе лидирует вариант с Боровицкой площадью. Отдать свой голос можно здесь.

Эти три места были определены в ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков. В "лонг-лист" входили также смотровая площадка Воробьевых гор, сквер у Киевского вокзала, участок у храма Христа Спасителя и Ростовская набережная.

Ссылки по теме


Голосование пройдет с 20 июля по 20 августа.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал широкий общественный резонанс. Среди других вариантов рассматриваются площадь Европы у Киевского вокзала, Лубянская площадь, новые районы столицы, площадка у храма Христа Спасителя.

Напомним, в этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября. В Мосгордуму пока никаких предложений от РВИО по поводу места установки памятника не поступало.

Сайты по теме


Сюжет: Памятник князю Владимиру
проекты культурное наследие монументы памятник князю Владимиру Владислав Кононов РВИО

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика