Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

22 января 2015, 15:42

В парке у Химкинского водохранилища появится футбольное поле

проекты Химкинское водохранилище стройкомплекс Москвы спортивные площадки футбольное поле строительство и реконструкция

Фото: invest.mos.ru

В природном парке вдоль Химкинского водохранилища появится футбольное поле, сообщили в Москомстройинвесте.

Также на Лодочной улице возведут детскую и спортивные площадки, трибуны на 150 мест, раздевалки, тренерскую и помещения для хранения спортинвентаря.

Проект планировки территории в границах объекта природного комплекса в СЗАО одобрен градостроительно-земельной комиссией Москвы.

"Территория в границах проекта планировки составляет 7,84 гектара. Она расположена в районе Южное Тушино", - добавили в Москомстройинвесте.

Площадь спортивно-рекреационной территории составляет 1,35 гектара. Размер футбольного поля - 68 х 105 квадратных метров.

На остальной территории парка оборудуют несколько площадок отдыха с малыми архитектурными формами.

Вблизи природного парка находится станция метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии. Также к Химкинскому водохранилищу можно добраться на наземном общественном транспорте.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать