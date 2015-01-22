В парке у Химкинского водохранилища появится футбольное поле

Фото: invest.mos.ru

В природном парке вдоль Химкинского водохранилища появится футбольное поле, сообщили в Москомстройинвесте.

Также на Лодочной улице возведут детскую и спортивные площадки, трибуны на 150 мест, раздевалки, тренерскую и помещения для хранения спортинвентаря.

Проект планировки территории в границах объекта природного комплекса в СЗАО одобрен градостроительно-земельной комиссией Москвы.

"Территория в границах проекта планировки составляет 7,84 гектара. Она расположена в районе Южное Тушино", - добавили в Москомстройинвесте.

Площадь спортивно-рекреационной территории составляет 1,35 гектара. Размер футбольного поля - 68 х 105 квадратных метров.

На остальной территории парка оборудуют несколько площадок отдыха с малыми архитектурными формами.

Вблизи природного парка находится станция метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии. Также к Химкинскому водохранилищу можно добраться на наземном общественном транспорте.