Москвичи выбрали Боровицкую площадь для памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Большинство москвичей (62 процента) проголосовали за установку памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. На втором месте оказалась Лубянская площадь, за которую голоса отдал 31 процент опрошенных. С такими результатам завершился интернет-опрос, запущенный Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Меньше всего людей считают, что монумент нужно разместить в парке "Зарядье" – всего 6 процентов (6,8 тысячи человек). За Боровицкую площадь проголосовали 70,6 тысячи респондентов, а за Лубянскую – 35,6 тысячи. Всего в голосовании приняли участие 113 тысяч человек.

Напомним, аналогичный опрос проводился на портале "Активный гражданин". Участникам голосования были также предложены на выбор три площадки для размещения монумента: набережная у будущего парка "Зарядье", Боровицкая и Лубянская площади.

В голосовании приняли участие 234,5 тысячи жителей столицы. За Боровицкую площадь проголосовали 34,7 процента из них. Еще 32,1 процента высказались за размещение памятника на Лубянской площади, а 16,9 процента выбрали площадку на набережной у парка "Зарядье".

Кроме того, 8,4 процента участников опроса посчитали, что решение о месте установки памятника должны принимать специалисты. Еще 7,8 процента затруднились с ответом.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

Первоначально памятник князю Владимиру планировали установить на Воробьевых горах к Дню народного единства 4 ноября. В этом году исполняется 1000 лет со смерти правителя, крестившего Русь в 988 году.

Мосгордума одобрила вариант Воробьевых гор, однако у него оказалось много противников. В интернете собирали подписи против размещения там монумента: многим казалось, что он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества (РВИО) обратилось к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для установки памятника. В ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков для голосования выбрали три места: парк Зарядье, Боровицкая или Лубянская площади.

Первоначально в интернет-голосовании, которое запустило РВИО, лидировала Лубянская площадь, но исполнительный директор общества Владислав Кононов заявил, что при рассмотрении предварительных результатов голосования были выявлены "накрутки" в пользу Лубянки. Он подчеркнул, что голоса, которые были "накручены", не станут учитываться при подведении итогов голосования.

Параллельно с Военно-историческим обществом аналогичный опрос запустил "Активный гражданин". Ожидается, что Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит предложения по месту установки памятника 8 сентября.

Автором проекта 25-метрового монумента стал народный художник России Салават Щербаков.