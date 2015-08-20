В Москве реконструируют девять железнодорожных платформ до конца года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Девять железнодорожных платформ и станций в Москве будут реконструированы до конца 2015 года, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на вице-президента РЖД Олега Тони.

"Мы планируем до конца этого года завершить реконструкцию платформ на станции Ховрино, остановочных пунктах Подрезково, Новоподрезково, Планерная, Фирсановская, Малино, а также реконструировать станции Химки, Ховрино и Сходня", – сказал Тони.

Вице-президент РЖД добавил, что планируется ввести в эксплуатацию энергоподстанцию в районе Ховрино.

Также до конца года планируется завершить работы по реконструкции станции Москва Пассажирская в районе Кругового депо около Ленинградского вокзала.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял о необходимости развития радиальных направлений железных дорог в Москве.

"Нам необходимо уделять большое внимание развитию железнодорожного сообщения. Кроме Малого кольца Московской железной дороги, движение по которому будет запущено в 2016 году, необходимо строить дополнительные пути на радиальных направлениях", – сказал он.