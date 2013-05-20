Станцию метро "Спартак" откроют в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В будущем году власти планируют открыть станцию "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщил на встрече с депутатами СЗАО Сергей Собянин. В настоящее время она находится в стадии активного строительства.

Как ранее сообщало издание M24.ru, станцию "Спартак" собираются открыть одновременно со стадионом, который возводится на Тушинском аэродроме. Строительство производится на действующей линии столичного метро, поэтому у рабочих нет возможности вести его непрерывно.

По словам мэра Москвы, дальнейшее развитие подземки в СЗАО будет связано с воздвижением Третьего пересадочного контура, сообщает "Интерфакс". Благодаря возведению ТПК, должна частично разгрузиться Кольцевая линия, а жители района Хорошево-Мневники получат пеший доступ к метро.

Мэр Москвы также сообщил о том, что за 4,5 месяца работы станции метро "Пятницкое шоссе" на ней сложился устойчивый пассажиропоток, который в среднем составляет около 14 тысяч человек в день.