Первые объекты логистического технопарка "Софьино" сдадут летом

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье утвержден проект логистического технопарка "Софьино", который расположится в 32 км от МКАД на Новорязанском шоссе, сообщает главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Согласно проекту, на территории технопарка площадью 137 га появятся 20 одноэтажных корпусов складских сооружений с административно-бытовыми блоками, стоянка на более чем 1400 машино-мест для легковых и грузовых автомобилей, также проект предполагает расширение проезжей части федеральной автодороги М-5 "Урал" до 8 полос движения.

Расположение выбрано для большей транспортной доступности: территория технопарка с одной стороны окружена крупными автомобильными дорогами, с другой - лесным массивом и сельским поселением.

Ранее на отведенном земельном участке уже начиналось строительство, однако компания была оштрафована на 700 тысяч рублей за то, что перед началом работ не выполнила экспертизу проектной документации и осуществляла свою деятельность без разрешения.

Запланированный срок ввода в эксплуатацию первой очереди – II квартал 2014 года, последней – 2018 года.