Спортивный кластер в Тушино свяжут мостами со Строгино

Фото: m24.ru/ Михаил Колобаев

Спортивный кластер в Тушино свяжут со Строгинским шоссе автомобильным и пешеходным мостами. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Для организации выезда на Строгинское шоссе будет построен транспортный мост, а две набережные Москвы-реки на противоположных берегах свяжет пешеходный мост", - сказал Хуснуллин.

Ранее он заявил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома появятся два физкультурно-оздоровительных центра, комплексы ледовых и водных видов спорта, тенниса, художественной гимнастики, автомобильного спорта, а также гостиницы и апартаменты, где смогут разместиться гости чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, предусмотрена комплексная жилая застройка с социальной инфраструктурой – школами на 5225 мест, детскими садами на 2300 мест, поликлиникой.

Также здесь разместится инновационный центр корпорации "Ростех" – "Ростех-Сити", который будет включать в себя полноценный комплекс для работы и временного размещения сотрудников.

Всего же на территории бывшего Тушинского аэродрома планируется построить порядка 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Здесь смогут проживать более 42 тысяч человек, и будет создано свыше 29 тысяч рабочих мест, включая рабочие места "Ростех-Сити.