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17 февраля, 11:25

Филиал МХТ имени Чехова появится на юге столицы

проекты МХАТ Олег Антосенко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На юге Москвы началось строительство филиала МХТ имени Чехова, сообщает пресс-служба Москомстройнадзора.

Общая площадь застройки составляет более 200 тысяч квадратных метров, из них почти 31,5 тысячи "квадратов" занимает здание театра. Перед входом планируется создать пешеходную и рекреационную зоны, на которых появятся разновысотные террасы с газонами и цветниками.

"Это будет театр нового поколения, рассчитанный на 647 зрителей, с трансформацией сцены и, что немаловажно, зрительного зала с различными вариантами расположения уровней сцены и партера, зрительских кресел и проходов", – рассказал председатель Москомстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, за основу проекта филиала МХАТ было взято действующее здание в Камергерском переулке. Семиэтажное здание будет иметь два подземных уровня.

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На минус втором этаже расположатся складские и бытовые помещения для персонала, на минус первом этаже – механизированная парковка на 120 машино-мест, трюм сцены и пост охраны. Предполагается, что новый театр актеры и поклонники МХТ получат в начале 2018 года.

Отметим, МХТ образовался в 1987 году после раздела МХАТ имени Горького. В честь писателя Антона Павловича Чехова театр был назван в 1989 году. Расположен МХТ в историческом здании в Камергерском переулке.

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