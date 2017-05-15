Вирусная атака стала причиной медленной работы "Активного гражданина"

Фото: ТАСС/Станислав Коньков

Массированная вирусная атака на столичный центр обработки данных (ЦОД) привела к замедлению в работе проекта "Активный гражданин", сообщает ТАСС.

По словам главы департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, атака произошла утром в понедельник, 15 мая. "Шло большое количество запросов, поэтому ничего не падало, просто производительность чуть-чуть сузилась", – сказал Ермолаев.

С вечера воскресенья в проекте "Активный гражданин" ведется голосование о включении домов в программу реновации жилищного фонда столицы. В список для голосования вошли около 4,5 тысячи домов.

В опросе могут принимать участие собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Отдать свой голос можно также в многофункциональных центрах (МФЦ). Голосование продлится до 15 июня.

