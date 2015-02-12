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Проекты

12 февраля, 17:27

Для Государственного центра современного искусства выделили новый участок земли

проекты Ходынское поле ГЦСИ Михаил Миндлин

Проект Нового ГЦСИ от Heneghan Peng. Фото: предоставлено ГЦСИ

Под строительство Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) выделили новый участок земли на Ходынском поле, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГЦСИ Михаила Миндлина. Новую территорию центру предложили взамен предполагавшейся ранее, которая находилась возле ТЦ "Авиапарк".

"У нас есть решение об изъятии данного прежде участка. Там находится пожарный проезд, зона погрузки-разгрузки торгового центра, и получалось, что мы были словно пристройкой к магазину. Еще в мае мы обратились с просьбой рассмотреть возможность выделения нам другого участка", - пояснил Миндлин.

Планируется, что теперь здание ГЦСИ от торгового центра будет отделять дорога. Вся территория Ходынского поля станет городским парком с новой станцией метро.

Из-за переноса участка сроки строительства центра скорректируют. Как ожидается, здание достроят не к началу, а к концу 2018 года.

Напомним, проект Государственного центра современного искусства был подготовлен ирландским архитектурным бюро Heneghan Peng Architects в рамках конкурса, завершившегося в декабре 2013 года.

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Площадь здания составит 46,5 тысячи квадратных метров, в нем будет 17 этажей. Верхняя отметка – 116,4 метра. В комплексе разместятся залы для постоянных и временных экспозиций, театрально-концертная площадка, лектории, кинозалы, мастерские, инфоцентр, публичная медиатека, книжный магазин и кафе.

Ежедневно музейный комплекс будет принимать около 5 тысяч человек.

Отметим, что нынешнее здание ГЦСИ, расположенное на Зоологической улице, станет научно-информационным и образовательным комплексом для специалистов и любителей. Здесь будут проходить лекции и семинары, а также разместится архив ГЦСИ.

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