11 июня 2013, 19:26

События

На фестивале имени Тарковского представят лучшее авторское кино

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" представит лучшие фильмы авторского кино из разных стран. Подробности проведения кинофестиваля рассказал в эфире "Москва FM" участник фестиваля российский кинокритик и киновед Андрей Плахов.

"В этом году программа фестиваля состоит из 10 фильмов. Мы надеемся на то, что со временем некоторые из них тоже станут классикой и расширят свою аудиторию, как и фильмы Тарковского", – сообщил Плахов.

    На фестивале будут представлены следующие фильмы:

  • "Милосердие" Маттиаса Гласнера (Германия)
  • "Сияние дней" Тицца Кови (Австрия)
  • "Мой пес Киллер" Миры Форнау (Словакия, Чехия)
  • "Мир принадлежит нам" Стефана Стрекера (Бельгия)
  • "Чтобы не умереть" Энрике Риверо (Мексика)
  • "Delirium" Игоря Подольчака (Украина-Чехия)
  • "Яйцо и камень" Хуанг Джи (Китай)
  • "Небесные жены луговых мари" Алексея Федорченко (Россия)

Также запланированы другие показы авторских фильмов в Плесе и Иваново.

Главная тема фестиваля этого года – внеконкурсная программа "Тарковский контекст", в которой собраны фильмы, продолжающие традиции Андрея Тарковского. Напомним, в этом году Ивановской областью был куплен архив Тарковского.

