На фестивале имени Тарковского представят лучшее авторское кино

Фото: ИТАР-ТАСС
Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" представит лучшие фильмы авторского кино из разных стран. Подробности проведения кинофестиваля рассказал в эфире "Москва FM" участник фестиваля российский кинокритик и киновед Андрей Плахов.
"В этом году программа фестиваля состоит из 10 фильмов. Мы надеемся на то, что со временем некоторые из них тоже станут классикой и расширят свою аудиторию, как и фильмы Тарковского", – сообщил Плахов.
- На фестивале будут представлены следующие фильмы:
- "Милосердие" Маттиаса Гласнера (Германия)
- "Сияние дней" Тицца Кови (Австрия)
- "Мой пес Киллер" Миры Форнау (Словакия, Чехия)
- "Мир принадлежит нам" Стефана Стрекера (Бельгия)
- "Чтобы не умереть" Энрике Риверо (Мексика)
- "Delirium" Игоря Подольчака (Украина-Чехия)
- "Яйцо и камень" Хуанг Джи (Китай)
- "Небесные жены луговых мари" Алексея Федорченко (Россия)
Также запланированы другие показы авторских фильмов в Плесе и Иваново.
Главная тема фестиваля этого года – внеконкурсная программа "Тарковский контекст", в которой собраны фильмы, продолжающие традиции Андрея Тарковского. Напомним, в этом году Ивановской областью был куплен архив Тарковского.