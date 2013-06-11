На фестивале имени Тарковского представят лучшее авторское кино

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" представит лучшие фильмы авторского кино из разных стран. Подробности проведения кинофестиваля рассказал в эфире "Москва FM" участник фестиваля российский кинокритик и киновед Андрей Плахов.

"В этом году программа фестиваля состоит из 10 фильмов. Мы надеемся на то, что со временем некоторые из них тоже станут классикой и расширят свою аудиторию, как и фильмы Тарковского", – сообщил Плахов.

На фестивале будут представлены следующие фильмы: "Милосердие" Маттиаса Гласнера (Германия)

"Сияние дней" Тицца Кови (Австрия)

"Мой пес Киллер" Миры Форнау (Словакия, Чехия)

"Мир принадлежит нам" Стефана Стрекера (Бельгия)

"Чтобы не умереть" Энрике Риверо (Мексика)

"Delirium" Игоря Подольчака (Украина-Чехия)

"Яйцо и камень" Хуанг Джи (Китай)

"Небесные жены луговых мари" Алексея Федорченко (Россия)

Также запланированы другие показы авторских фильмов в Плесе и Иваново.

Главная тема фестиваля этого года – внеконкурсная программа "Тарковский контекст", в которой собраны фильмы, продолжающие традиции Андрея Тарковского. Напомним, в этом году Ивановской областью был куплен архив Тарковского.