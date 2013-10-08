В Москве появятся ледовый дворец и два спортивных центра

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве построят новый ледовый дворец и два спортивно-торгово-развлекательных центра. Об этом заявил глава департамента городского имущества столицы Владимир Ефимов.

Ледовый дворец появится на северо-востоке города в Бутырском районе через шесть лет. Площадь спортивного объекта составит 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Один из двух спорткомплексов откроют в районе Новопеределкино. Помимо спортивной части, в здании будут находиться магазины и рестораны.

В скором времени участок под строительство спортивного комплекса площадью 10 гектаров будет выставлен на аукцион. Предварительная стоимость строительства составляет 19,5 миллионов долларов.

Второй комплекс возведут в Восточном административном округе на Святоозерской улице на площади в 4,5 гектара.