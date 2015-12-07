В Москве могут открыть клуб "Батаклан"

Фото: AP/Thibault Camus

В центре Москвы может появиться клуб "Батаклан", названный именем подвергшегося террористическим атакам французского театра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на общественного деятеля, предпринимателя Евгения Рапопора, который может стать совладельцем заведения.

"На данный момент в Роспатент подана заявка на регистрацию бренда "Батаклан". Человек, который регистрирует товарный знак, обратился к нам с предложением стать его партнерами и совместно открыть клуб "Батаклан" в центре Москвы. Мы уже ведем переговоры об аренде помещения. Тем не менее, мы еще не приняли окончательного решения, ведь такое название будет все время напоминать гостям о трагедии в Париже", – отметил Рапопорт.

По его словам, клуб должен стать некоммерческой площадкой, на которой будут проводиться выставки, музыкальные выступления, будут располагаться бар и ресторан. По внешнему облику и интерьеру московский "Батаклан" не будет напоминать французский, оформленный в стиле традиционной китайской архитектуры.

Как отметил президент Первой патентной компании, осуществляющей консультирование по вопросам регистрации бренда, Анатолий Аронов, бары и клубы с таким названием будут популярны, и могут открываться в других городах. И в этом смысле важно зарегистрировать бренд первыми.

Напомним, 13 ноября параллельно с рядом других террористических атак в Париже, на театр "Батаклан" было совершено нападение. Три террориста проникли в здание и расстреляли зрителей. Погибло 89 человек, ранения получили более 200 человек.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.