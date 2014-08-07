Перепечинское кладбище расширят на 25 гектаров

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Перепечинское кладбище, расположенное в Солнечногорском районе Подмосковья, будет расширено. Территорию кладбища увеличат за счет присоединения к нему земельного участка в 25 гектаров, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Сейчас площадь кладбища составляет 106 гектаров.

Под захоронения выделят территорию площадью около 140 тысяч квадратных метров. Участок, отведенный под расширение, находится около деревни Шемякино. Также предлагается построить на Перепечинском кладбище колумбарий на 1560 ячеек, контрольно-пропускной пункт и общественный туалет.

В результате экспертизы удалось снизить стоимость работ по реконструкции кладбища на 115,5 миллионов рублей, что составляет 15 процентов от запланированных трат.