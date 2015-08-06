Северный речной вокзал отреставрируют

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Здание Северного речного вокзала планируется отреставрировать. Для этого его передадут из федеральной собственности в городскую, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Это шикарный памятник, который совершенно не работает. Город возьмет на себя его реставрацию", - заявил Хуснуллин в интервью "Вести ФМ".

По словам заммэра, приведение в порядок памятника архитектуры имеет особенно важное значение в связи с реализацией концепции развития прибрежных территорий Москвы-реки.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году, одновременно с каналом имени Москвы. На здании находится звезда, которая раньше украшала Спасскую башню.

Ранее власти утвердили проект планировки части парка Северного речного вокзала. Там впервые появится церковь. На участке площадью 0,77 гектара разместят храм на 500 прихожан.

Проект планировки предполагает размещение храмового комплекса общей площадью 3 тысячи квадратных метров на 500 прихожан на участке в 0,77 гектара. Также предусмотрена подземная часть площадью 1 тысяча квадратных метров.

Перед храмом будет площадка, вокруг - мощение "с возможностью пожаротушения и проведения крестного хода". Территорию храмового комплекса благоустроят и озеленят.