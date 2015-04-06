Пять православных храмов начнут строить в 2015 году

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В этом году в Москве планируют начать возведение пяти храмов. Планы по строительству церквей обсудили в Храме Христа Спасителя представители компаний, сотрудники Стройкомплекса Москвы и священнослужители.

На юго-востоке столицы новые церкви появятся по адресам:

Улица Вострухина, владение 9 - храм святителя Дмитрия, митрополита Ростовского ;

; Новочеркасский бульвар, владения 6-8 - храм в честь святого праведного Симеона Верхотурского в Марьино . На этой территории уже действует деревянный храм;

. На этой территории уже действует деревянный храм; Тихорецкий бульвар, владение 1 - храм в честь святого преподобного Саввы Освященного в Люблино .

В Восточном округе во втором полугодии 2015 года строители начнут работы на участках:

Площадь Викторио Кодовильи, владение 1 - храм святого преподобного Саввы Сторожевского в Северном Измайлове ;

; Улица Красковская, владение 38 - храм в честь преподобного Серафима Саровского в Кожухове . На территории комплекса установлен временный храм.

Сейчас в столице строятся 50 храмов. Храм Сретения Господня в Жулебине примет прихожан уже в следующем году. Летом там поставят купола и кресты. Церковь в районе Жулебино рассчитана на тысячу прихожан.

Новый храмовый комплекс планируют построить и в районе Гольяново. В эксплуатацию его должны сдать к 2016 году. Земля под строительство напротив улицы Уральская предоставлена Русской православной церкви безвозмездно.

Напомним, с 2010 года в столице действует программа строительства "200 храмов". Ее цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется за счет пожертвований от частных лиц и компаний. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первый храм "Программы-200" – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы – был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.

Программа "200 храмов"

Программа продлится 25 лет. По словам куратора программы по возведению православных храмов, депутата Госдумы РФ Владимира Ресина, в связи с присоединением к столице новых территорий, количество храмов увеличилось. "В 2014 году программу расширили – к 200 московским храмам добавилось порядка 150, – сказал депутат. – Таким образом, название проекта "Программа-200" стало неактуальным. Сейчас это программа по строительству в Москве православных храмов".

Ранее M24.ru сообщало, что программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую".