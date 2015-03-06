Четыре пешеходных перехода построят на Можайском шоссе в течение года

Фото: M24.ru

Четыре пешеходных перехода на Можайском шоссе построят в течение года. Об этом заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время строители занимаются отделочными работами на подземном переходе через Можайское шоссе неподалеку от пересечения с МКАД.

На надземном переходе, который строится на 55-м километре МКАД, возводятся опоры на внутренней и внешней стороне кольцевой автодороги.

Также ведутся строительные работы по возведению подземного перехода на Можайском шоссе со стороны Московской области. Сейчас там роют котлован.

"В прошлом году были сданы в эксплуатацию три подземных пешеходных перехода на Можайском шоссе", – отметил Бочкарев.

В настоящее время в Москве ведутся работы на 55 пешеходных переходах, 12 из них планируется достроить в этом году. В прошлом году в столице открыли 20 переходов.