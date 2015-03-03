Строительство парка DreamWorks в Нагатинской пойме могут начать до конца года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Работы по благоустройству Нагатинской поймы и строительству парка развлечений DreamWorks могут начаться до конца 2015 года, заявил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"По оптимистичному сценарию строительство может начаться до конца года", – сказал Кузнецов.

Ожидается, что строительство парка на территории Нагатинской поймы займет около трех лет и завершится к 2019 году. Однако, как отметил Кузнецов, сроки реализации зависят от экономических условий, поэтому планы, возможно, еще будут корректироваться.

"Такой большой проект работает не только в контексте района, это проект, который заметен в контексте города. Это большой центр притяжения людей и это несет с одной стороны сложности, а с другой – плюсы для района", – сказал он.

По словам Сергея Кузнецова, с появлением парка в Нагатинской пойме стоимость недвижимости в районе возрастет, а качество жизни - улучшится.

Как отметил главный архитектор, парк в Нагатинской пойме будет единственным в мире парком развлечений такого формата, имеющим неправильную форму. "Во всем мире такие парки – это прямоугольная или квадратная "коробка". Мы с коллегами договорились размещать объекты в тех местах, где нет зелени, поэтому парк будет такой неправильной и сложной формы".

Что касается транспортной составляющей, то, как рассказал Кузнецов, с проспекта Андропова будет снята функция единственной транспортной артерии, соединяющей центр и периферию в этом месте. "Проспект Андропова будет очень сильно разгружен – слева и справа возникают альтернативные пути движения", – пояснил он.

Кроме того, как пояснил Сергей Кузнецов, нагрузка на Нагатинский мост снизится после строительства моста в створе Шоссейной улицы, а также моста в створе МКЖД, проект которого предусматривает планировка территории ЗИЛа. До 10 марта окружная комиссия принимает замечания жителей по поводу проекта развития Нагатинской поймы. Оставить свои замечания можно в управе района Нагатинский затон.

Во вторник, 3 марта, в Москве прошли публичные слушания по проекту развития территории Нагатинской поймы. У жителей, в основном, возникали вопросы, касающиеся транспортной составляющей, а также экологической ситуации в районе.

Жителей района очень волновал вопрос реконструкции Нагатинского метромоста, который принимает на себя основную часть потока из южной части города в центр. Его власти обещают отремонтировать до начала эксплуатации парка. Депутат Мосгордумы Сергей Зверев рассказал на слушаниях, что город сейчас судится с подрядчиком, который выиграл конкурс и получил аванс на ремонт моста. "Новый подрядчик пока туда не может зайти. Однако сейчас эта процедура подходит к концу", – сказал он.

Напомним, на территории Нагатинской поймы планируется построить парк развлечения DreamWorks, гостиницу, детскую яхтенную школу, концертный зал площадью 15 тысяч квадратных метров. Также будут обустроены ландшафтный и прогулочные парки, для этого проведут работы по благоустройству и озеленению. Помимо этого, проект предполагает организацию набережных и реконструкцию Южного речного вокзала.

Под строительство и благоустройство выделен участок в 92,85 гектара. Общая площадь застройки составит 280 тысяч квадратных метров.

В состав комплекса DreamWorks войдут крытый парк, парк "Союзмультфильм", многозальный кинотеатр, детские тематические кафе, объекты торговли и общественного питания, променад, парковка на 3,8 тысячи машиномест.

Часть территории поймы предполагается отвести под новую транспортную артерию от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста через Москву-реку для связи с проектируемой автомагистралью "Печатники-Братеево". Вблизи парка будет работать новая станция метро "Технопарк", а также станция строящейся станции МКЖД.

Проект планировки Нагатинской поймы был разработан ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы" по заданию Москомархитектуры и одобрен 30 октября 2014 года на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Целью проекта является "развитие территории, исключенной из активной повседневной жизни города".

Развлекательный комплекс создадут по официальной франшизе американской кинокомпании Dream Works, строительством займется российский девелопер коммерческой недвижимости ГК "Регионы". Бюджет проекта составит около миллиарда долларов.

Нагатинская пойма – парк площадью около 100 гектаров на территории района Нагатинский затон юге Москвы. Его прежнее название – Парк имени 60-летия Октября. Парк был заложен в канун празднования 60-летия Октябрьской революции в 1977 году.