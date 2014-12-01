На территории ТПУ "Шипиловская" построят спортплощадки и сквер

Фото: invest.mos.ru

Территория пересадочного узла вокруг станции метро "Шипиловская" превратится в общественное пространство, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Там построят спортивные и детские площадки, а также обустроят сквер.

Спортивная зона займет около восьми тысяч квадратных метров, а площадь озелененных участков составит семь тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется перенести остановки наземного транспорта ближе к метро, установить навесы над выходами со станции, новые пешеходные переходы, велопарки, велодорожки и стоянки такси. На территории ТПУ появится многофункциональный центр с подземным паркингом и гостиницей.

Власти Москвы утвердили проект нового ТПУ "Шипиловская"

Напомним, в этом году на юге и юго-востоке столицы кроме ТПУ "Шипиловская", планируют построить ТПУ "Лефортово".

Его территория займет 0,7 гектаров земли. Сейчас там находится кинотеатр "Спутник" и бывший пруд, на месте которого зимой заливают каток. ТПУ обустроят на базе реконструируемого здания кинотеатра и обустроят вспомогательные помещения катка.

Всего до 2020 года в Москве намечается построить 273 транспортно-пересадочных узла. В их составе планируется размещать платформы посадки и высадки пассажиров, кассы и автоматы по продаже билетов и проходы к различным видам транспорта. Помимо этого, на территории пересадочных узлов появятся залы ожидания и перехватывающие парковки.

Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.