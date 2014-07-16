Про кино: режиссер Джаник Файзиев расскажет о съемках полного метра

Джаник Файзиев. Фото: kinopriziv.ru
В четверг, 17 июля, в лектории кинотеатра 35 mm пройдет лекция продюсера и режиссера Джаника Файзиева "Все, что вы хотели знать о большом кино: от идеи до съемок". Мастер поделится опытом работы над фильмами "Турецкий гамбит", "Каникулы строгого режима" и "Август Восьмого". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Джаник Файзиев также расскажет об особенностях документального жанра и запуске проектов "Намедни. Наша эра" и "Российская империя". Посетители смогут задать лектору интересующие вопросы.
Джаник Файзиев начал режиссерскую деятельность на телевидении в 1980-х годах. Является автором проектов "Старые песни о главном". Файзиев режиссировал программы "Кинопанорама", "Перехват", "Намедни 61 – 91. Наша эра", "Властилин вкуса".
С 2002 года — директор Дирекции кинопроизводства Первого канала.
В 2005 году поставил фильм "Турецкий Гамбит". В 2008 году спродюсировал фильм "Адмиралъ". В 2012-м на экраны вышла картина "Август. Восьмого", режиссером которой является Джаник Файзиев.
Кто: продюсер и режиссер Джаник Файзиев
О чем: о большом кино
Кому смотреть: тем, кто хочет научиться создавать полнометражные фильмы
Трансляция завершена.